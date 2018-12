TVRDI DA JE ON JEDINI ČOVJEK KOJI ZNA GDJE JE SKRIVENO KRVAVO USTAŠKO ZLATO: ‘Tu tajnu više ne mogu nositi na duši’

Mamić je krajem 70-ih godina prošlog stoljeća posjetio rodbinu u Australiji i ondje mu je igrom slučaja Frane Zagorac, nekadašnji tjelohranitelj poglavnika Ante Pavelića, otkrio mjesta na kojima je skriveno oteto zlato

Prije gotovo deset godina gospodin Ilija Mamić je istupio u javnosti i izjavio kako zna sve lokacije skrivenog židovskog zlata koje su tijekom Drugog svjetskog rata otele ustaše i skrivale putem na svom bijegu iz države.

Nakon što se vratio u Zagreb, objašnjava Mamić, dočekali su ga agenti ondašnje Službe državne bezbjednosti koji su navodno znali i s kim je i o čemu pričao. “Tada sam im rekao za tu lokaciju i u mojoj je nazočnosti zlato u Palmotićevoj pronađeno. Nakon toga su me pustili i više me nitko nije ništa pitao”, kaže Mamić za Slobodnu Dalmaciju.

Zlato se nalazi u Sloveniji

No, tvrdi kako agentima nije pričao o lokacijama u Sloveniji gdje je zakopan ostatak krvavog blaga, a danas, kako kaže, više ne može na duši nositi ono što mu je nametnuto, što nije tražio, niti želio znati.

“O svemu što znam govorio sam pred Županijskim državnim odvjetništvom, ali od lipnja do danas nitko mi se od njih nije obratio. Nudio sam informaciju i slovenskoj policiji u Murskoj Suboti, no nitko me ozbiljno ne shvaća”, požalio se Mamić.

Tvrdi da je prije pet godina jednu lokaciju otkrio visokopozicioniranom pripaniku klera, zlato je pronađeno u oltaru jedne kapelice nedaleko od Šentilja. Kako mu se nekon tog dana nitko više nije javljao, odlučio je ponovno obići to mjesto. Tada je shvatio da su svećenici odnijeli zlato.

Prevarili ga svećenici

“Kamen oko oltara je bio izmijenjen. Tamošnji mi je svećenik kazao kako su ga zbog dotrajalosti morali promijeniti, a ja znam da su sigurno izvadili poluge, škrinje, što li je već bilo pod oltarom”, ljutito govori Mamić.

Iako kaže da mu novac nije bitan, zbog ove neugodne situacije sada traži da mu se za sve što otkrije isplati naknada za poštenog nalaznika, što bi prema zakonu iznosilo 10 posto.

Da se jedno vrijeme doista radilo na rješavanju ovog problema Slobodnoj je potvrdio i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. “Sada je sve zamrlo”, priznaje Kraus.