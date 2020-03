OMILJENI MATEMATIČAR IZRAČUNAO KOLIKO ĆE ZARAŽENIH BITI U HRVATSKOJ: ‘Unatoč ovakvom broju, osjećam se optimistično’

U obzir je uzeo statitstiku iz ostalih europskih zemalja u kojima je postepeno rastao i broj zaraženih. U čitavu jednadžbu je ubrojio i stanje karantene i izolacije koje su zemlje uvele

Hrvatska je od četvrtka ušla u četvrtu fazu borbe protiv pandemije koronavirusa. Zatvoreni su ugostiteljski objekti, savjetuju se minimalni socijalni kontakti, ali broj zaraženih iz dana u dan ipak raste.

Koliko će zapravo zaraženih biti kad se dosegne vrhunac, pitaju se svi, a jedan od mogućih odgovora ponudio je poznati hrvatski matematičar Toni Milun.

“Jedna mi prijateljica iz studentskih dana kaže da je porast broja oboljelih od koronavirusa oko 15 dnevno. Nažalost, ne ide to tako, jer rast je još uvijek eksponencijalan i bit će takav još najmanje 8-10 dana. Nadajmo se da će poslije biti linearan, a onda sa sve manje novooboljelih”, prenosi Milunove riječi Slobodna Dalmacija.

“Imamo sreću da se kod nas virus počeo kasnije širiti nego u mnogim europskim državama i zato smo na vrijeme poduzeli mjere zaštite, a na temelju podataka možemo procijenti koliko bi oboljelih moglo biti kod nas krajem mjeseca. Napravio sam neke procjene, ali to su samo brojevi. Epidemiologija nije matematika, ali opet matematika može pomoći i dati barem neku približnu procjenu”, kaže Milun koji je izračunao koliko bi Hrvatska trebala imati zaraženih.

Milun optimističan

“Mjera je kod nas uvedena 16. ožujka – 57 zaraženih. Otprilike, do 25. ožujka broj zaraženih će vjerojatno nastaviti rasti eksponencijalno. To se ne može izbjeći. Ako se budemo odgovorno ponašali, izbjegavali socijalne kontakte, sumnjivi se stavljali u samoizolaciju i provodili ostale mjere, onda bi taj rast trebao usporiti i zadnjih tjedan dana ožujka ne bi trebao biti eksponencijalan. U travnju bi mogli doći do smanjenja broja novozaraženih”, procijenio je Milun pa prognozirao konačne brojke.

“Nadajmo se da ćemo za desetak dana imati manje od tisuću zaraženih. 800. Možda manje. 500. To je optimistična prognoza. A onda u zadnjem tjednu ožujka linearni rast, recimo 1000, 1200. I onda bi sa svakim danom trebao uslijediti sve manji broj novooboljelih. Tu ide usporavanje. Mi bi smo uistinu mogli imati manje od 3000 ukupno oboljelih, kako je ministar Beroš prognozirao. Unatoč ovako velikom broju, nekako se osjećam opimistično”, zaključio je Milun.

