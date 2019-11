OLUJNO JUGO JOŠ UDARA, BRODSKE LINIJE U PREKIDU; Vakula upozorava: Ovako nije bilo od kada postoje mjerenja, mogući su i novi rekordi

Na kopnu se u ponedjeljak očekuje smirivanje vremena, dok će na Jadranu jako jugo i ponegdje bura i dalje nositi loše vrijeme sve do utorka

I dok ćemo se u ponedjeljak prisjećati stradanja i pada Vukovara i Škabrnje, ujutro će motritelj s najviše glavne meteorološke postaje DHMZ-a na Zavižanu dojaviti podatak najnovijeg mjerenja količine oborine kojim će potvrditi trenutačno još neslužbenu informaciju o padu dosadašnjeg rekorda ukupne mjesečne količine oborine na toj mjernoj postaji. Još uvijek je to 543,9 mm iz studenoga 1980. godine, a od ponedjeljka ujutro bit će veći od 560 mm. A svakodnevna mjerenja postoje od 1953. godine. Sljedećih je sati i dana moguća još poneka nova rekordna količina, ne samo na Zavižanu, nego i drugdje, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će i dalje biti povremene kiše. U sjevernijim će krajevima ona od ponedjeljka ujutro biti znatno rjeđa – uglavnom tijekom srijede, objavio je meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Vakula dodaje da će, osim nastavka promjenjivog vremena, u većini krajeva uz manje kiše nego prošlih dana, u novome tjednu i jugo na Jadranu biti uglavnom slabije. No, i potkraj ponedjeljka i u utorak još često jako, gdjekad i olujno. Na sjevernom će Jadranu povremeno puhati i bura, većinom podno Velebita umjerena i jaka, pa i s olujnim udarima.

“Temperatura zraka bit će uglavnom malo niža nego prošlih dana, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. Ipak, jutarnje će se vrijednosti u kopnenom području približavati 0 °C, pa će se pri tlu povećavati vjerojatnost mjestimičnog slabog mraza. Planirate li pak ponedjeljak provesti u Škabrnji/ili Vukovaru znajte da će danju vrijeme biti povoljnije nego u noći i ujutro, kada će biti kiše, koja se u Vukovaru može i dulje zadržati te dodatno pridonijeti sumornom ugođaju na početku kolone sjećanja. No, tijekom prijepodneva će se razvedravati pa će ostatak dana biti uglavnom suh i barem djelomice sunčan, uz porast temperature od jutarnjih 8 do 12 °C, do poslijepodnevnih oko 16 °C, u Škabrnji vjerojatno i do 19 °C”, navodi Vakula.

Mokri i skliski kolnici, južina prekinula trajektni promet

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog olujnog juga u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). U prekidu je tako brodska linija Zadar-Preko dok Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice plovi bez pristajanja u Prvić Luci.

Trajektna linija Zadar (Gaženica)-Ist-Olib-Premuda-Mali Lošinj u prekidu je kao i katamaranske linije Rab-Lun (Tovarnele)(Novalja) – Rijeka Zadar-Premuda-Silba-Olib, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Hvar-Korčula te Žirje-Kaprije-Šibenik.

Na dubrovačkom području u prekidu su brodska linija Komiža-Biševo te trajektna linija Prapratno-Sobra. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima ne cestama.

Na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Ivanja Reka u smjeru Bregane, zbog radova na mostu Sava, kolona je duga oko kilometar. Zbog izlijevanja vode na kolnik prekinut je promet na državnoj cesti Špilnik-Čovići kod Otočca, cesti Zalužnica-Doljani, Gornji Kosinj-Kosinjski Bakovac, Žažina-Mala Gorica, lokalnoj cesti Podastrana-Donje Pazarište te Smiljan-Novoselo Trnovačko.

Zbog radova na Graničnom prijelazu Goričan tranzitni teretni promet preusmjerava se preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari granični prijelaz. Zatvorena je državna cesta prema Graničnom prijelazu Miljana. Alternativni smjer kretanja za prelazak državne granice je granični prijelaz Plavić-Sedlarjevo.