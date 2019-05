OLUJA U ZAGREBU JOŠ NIJE DOSEGLA SVOJ MAKSIMUM: Najgore nas tek čeka, otkazani sprovodi i poznata izložba na Bundeku

Na području Zagreba vjetar danas još neće jenjavati. Štoviše, prema najavi meteorologa Kristijana Božarova, udari vjetra večeras će biti oko pet do deset kilometara na sat jači nego jutros

Zagreb je noćas i jutros zahvatilo snažno nevrijeme, a cijelu noć udari vjetra u Zagrebu bili su oko 70 km na sat. Vatrogasci su imali više od 200 intervencija po cijelom gradu i na Sljemenu zbog srušenih stabala ili grana na prometnicama. U gradskom Uredu za upravljanje hitnim situacijama kažu da je olujni vjetar tijekom cijele noći rušio stabla, a od jutra stvara poteškoće u gradskom prometu.

U olujnom nevremenu lakše su ozlijeđene i dvije pješakinje, a policija je upozorila građane, pogotovo starije ljude i djecu, da bez veće potrebe ne izlaze na otvoreno te preporučila ljudima da radije koriste gradski prijevoz. No, čini se da će nevolje zbog snažnog olujnog vjetra u Zagrebu još potrajati.

‘Udari će večeras biti jači nego jutros’

Jutarnji list prenosi izjavu meteorologa Kristijana Božarova za radijsku postaju Gold.fm koji je kazao da su u Zagrebu u prošlosti bili zabilježeni i snažniji udari vjetra nego ovi jutros, ali da se jačina približila dosegnutom maksimumu. No, zabrinjava najava meteorologa Božarova da će večeras na područuju Zagreba udari vjetra biti još jači nego što su bili tijekom noći, ili tijekom jutra.

“Da, maksimum nas očekuje navečer! Udari će biti oko pet do deset kilometara na sat jači nego jutros”, kazao je Božarov dodavši da će vjetar prestati puhati tek u srijedu.

U protekla 24 sata ozlijeđene su dvije osobe te je zabilježen veći broj materijalnih oštećenja u gradu, priopćila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ), dok je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio da su svi na terenu dok se šteta ne sanira te da je otvaranje festivala Floraart na Bundeku odgođeno za četvrtak. Od prevrtanja i rušenja drvenih štandova sinoć su na Črnomercu te na Trgu bana Jelačića ozlijeđene dvije ženske osobe, priopćili su iz PUZ-a.

“Na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do prevrtanja drvenog štanda koji je pao na 80-godišnjakinju koja je tom prilikom teže ozlijeđena, dok je na Črnomercu uslijed jakog vjetra došlo do rušenja drvenog štanda na 61-godišnjakinju koja je tom prilikom zadobila površinske ozljede”, navodi se u priopćenju policije.

Olujni vjetar stvorio veliku materijalnu štetu

Također, tijekom protekla 24 sata na području Zagreba evidentirano je više materijalnih oštećenja uslijed pada stabala u gradu. Na Maksimirskoj cesti jutros oko 5 sati stablo je palo na tramvaj u pokretu, pri čemu nije bilo ozlijeđenih osoba, a zastoj u tramvajskom prometu u smjeru zapada trajao je od 5,30 do 9,30 sati. Među ostalim, u Rakitju je nedugo iza ponoći stablo palo na dva strujna kabela koji su potom pali na kolnik, a promet je bio obustavljen do jutarnjih sati, a na Rokovom perivoju zbog pada stabla hrasta duljine 20 metara oštećen je betonski zid i srušena metalna ograda.

Policija navodi da su nastradali i osobni automobili, kada su u Medvedgradskoj ulici s fasade zgrade otpale dvije mramorne ploče te oštetili osobni automobil, dok se u Savskoj cesti sa zgrade odlomio dio fasade te pao na parkirani osobni automobil i tom prilikom je na vozilu oštećeno vjetrobransko staklo i poklopac motora.

U Ježevskoj ulici sa zgrade je pala limena konstrukcija krovišta dimenzija 40×20 metara, ali da uslijed pada konstrukcije nije bilo oštećenja druge imovine.

Otkazuju se sprovodi

Zbog otežanih vremenskih uvjeta, sprovodi će se na svim grobljima u Zagrebu obavljati samo u krugu mrtvačnice, dok će se ukopi izvršiti čim za to budu stvoreni uvjeti, javljaju iz Grada te poručuju kako je ta mjera donesena zbog sigurnosti građana i posjetitelja groblja, te ujedno mole građane da ne posjećuju groblja dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju. Ispraćaji na krematoriju odvijaju se neometano.

Nastavlja se olujno nevrijeme diljem Hrvatske

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) danas će u Hrvatskoj biti vjetrovito, u unutrašnjosti oblačno uz kišu, lokalno obilnu, a u gorju se ponegdje očekuje susnježica ili snijeg. Na Jadranu će biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinskim pljuskovima. Vjetar će na kopnu biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, povremeno s olujnim udarima. Na većem dijelu Jadrana i u unutrašnjosti Dalmacije puhat će jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura, a na jugu Dalmacije umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti bit će od 5 do 10, a na istoku i Jadranu uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Prognoza DHMZ-a za Hrvatsku za utorak kaže, pak, da će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u višem gorju i sa snijegom. Oborina lokalno može biti obilna. Na kopnu će puhati umjeren, u prvom dijelu dana i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna između 5 i 10, u Dalmaciji do 17 stupnjeva Celzijevih.

U Zagrebu će sutra prevladavati oblačno, povremeno s kišom. Po vrhovima okolnog gorja može pasti i malo snijega. Vjetar još u prvom dijelu dana jak sjeverni i sjeveroistočni, potom u slabljenju. Prohladno. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 7, a najviša dnevna između 7 i 10 °C.