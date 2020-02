OLUJNI VJETAR I KIŠA BLOKIRAJU HRVATSKU: Zatvoren dio autoceste A1, problema ima u tunelima i na mostovima, a tek što nas sutra čeka…

Vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunel Tuhobić zbog olujnih udara vjetra

Kako večeras javlja Hrvatski autoklub (HAK), zbog olujnog vjetra zatvorene su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most.

Zbog olujnog vjetra na mostu dr. Franja Tuđmana i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te na brzoj cesti Solin-Klis dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunel Tuhobić zbog olujnih udara vjetra.

U Lici ima i snijega

U Lici mjestimice pada snijeg. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te motorna vozila bez propisane zimske opreme na: DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo.

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Sutra posvuda jak vjetar

Što se tiče vremena, iako će sutra biti nešto manje kiše, velike probleme zadavat će vjetar. Bit će promjenljivo oblačno i izrazito vjetrovito. Ponegdje malo oborine, uglavnom u kopnenim područjima. U nizinskom dijelu je moguća susnježica, a u gorju uglavnom snijeg. Prema večeri smanjenje naoblake sa zapada, prognozira DHMZ.

Puhat će jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu tramontana i bura mjestimice s orkanskim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 3 na kopnu, a od 3 do 8 °C na Jadranu. Najviša dnevna temperatura između 2 i 7 u unutrašnjosti te od 6 do 11 °C duž obale i na otocima.

Crveno upozorenje

Putem meteoalarma, DHMZ je za kontinetalnu Hrvatsku izdao narančasto, a za primorje crveno upozorenje.

Tako se za područja narančastog upozorenja kaže:

“Jaki i olujni udari sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Najjači udari vjetra 55-105 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.”

Obavijest za područja s crvenim upozorenjem:

“Olujni, podno Biokova i orkanski udari sjevernog vjetra i bure. Srednja brzina vjetra 65-90 km/h; Najjači udari vjetra 90-145 km/h. Poduzmitze mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom.”