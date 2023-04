OVO LOŠE IZGLEDA / Olujna bura rušila dijelove fasade u središtu Šibenika: Pogledajte šokantne fotografije iz centra grada

Zbog jake i olujne bure u ulici Obale hrvatske mornarice u Šibeniku došlo je do padanja dijelova fasade sa zgrade koja srećom nikoga nije ozlijedila. DHMZ je izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zaleđe. Narančasto upozorenje izdano je za gospićku regiju i zapadnu obalu Istre. U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima pa je na snazi niz zabrana i ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila, a u prekidu su i brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, upozoravaju u utorak iz Hrvatskog autokluba (HAK). Za sva vozila, osim za osobna, mogući i preporučeni pravci iz unutrašnjosti u smjeru Dalmacije i obrnuto su autocestom A1 do čvora Sveti Rok i dalje državnim cestama preko Gračaca, Knina i Kistanja: čvor Sveti Rok-Gračac-Knin-Kistanje-Benkovac-čvor Benkovac i obrnuto te državnom cestom DC1 Karlovac-Slunj-Gračac-Knin-Split i obrnuto. Zbog vjetra, za sve skupine vozila zatvoreni su dionica autoceste A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje (preporučeni obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina. Zatvorena je i Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most. Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar DC3) te državne ceste Solin-Klis i Gračac-Obrovac-Karin.