OLUJA KOJA JE PROTUTNJALA HRVATSKOM BILA JE TEK ‘TRAILER’: Pogledajte što nas sve čeka ovaj tjedan

U cijeloj Hrvatskoj se očekuju pljuskovi s grmljavinom, a temperature će pasti i za desetak stupnjeva

Ušli smo u razdoblje nestabilnog vremena koje će nas pratiti sve do sredine tjedna. Promjena je stigla sa zapada pa je zbog toga gmljavinsko nevrijeme prvo stiglo u Istru i Gorski Kotar. Kiše i grmljavinskog nevremena praćenog jakim vjetrom bit će još tijekom ovog tjedna.

Tijekom jutra će u ponedjeljak vrijeme biti uglavnom sunčano, ali nešto više oblaka se očekuje u sjevernijim predjelima, dok na kopnu može biti i magle, javlja Dnevnik.hr. Puhat će slab do umjeren vjetar, a jutarnja temperatura na kopnu će iznositi od 14 do 19, a na obali između 19 i 25 stupnjeva. Od sredine dana će u središnjoj Hrvatskoj biti povremene kiše, pljuskova i grmljavine, a puhat će slab do umjeren, povremeno i jak sjeveroistočnjak. Temperatura će biti dosta niža od jučerašnje – oko 25 stupnjeva.

STIŽE NOVA PROMJENA VREMENA: Na dijelove Hrvatske obrušit će se grmljavinsko nevrijeme, upaljen narančasti alarm

Nema vrućina

U Slavoniji će veći dio dana biti sunčano, a tek će kasno poslijepodne i navečer biti pljuskova. Dnevna temperatura će iznositi od 25 do 27 stupnjeva. Nestabilno će biti i u gorju, gdje lokalno može biti i obilnijih oborina. Na sjevernom Jadranu će većinom biti sunčano, ali i ondje krajem dana može biti ponekog pljuska. Temperatura će u gorju od 22 do 27, a na moru i do 31 stupnja. U Dalmaciji će danas biti sunčano. Puhat će jugozapadnjak ili sjeverozapadnjak, a temperatura će rasti do 31 stupanj. UV indeks će u zapadnim krajevima danas biti umjeren ili visok, a drugdje vrlo visok.

Još će uglavnom u utorak u kopnenoj Hrvatskoj biti kiše i pljuskova s grmljavinom, ponegdje i obilnijih. Od srijede će vrijeme biti stabilnije i sunčanije, no iza ove promjene vremena ostat će niže temperature. Na moru će i utorak i srijeda biti nestabilni s pljuskovima i neverama, kojih će biti u srijedu, kada se očekuje i najobilnija kiša. Zapuhat će umjerena i jaka bura, koja će oslabjeti u četvrtak, kada će i na Jadranu biti sunčanije. Svježije će biti i na moru.

NEVRIJEME STIGLO U HRVATSKU: Fužine se zabijelile, ceste u Gorskom kotaru zatrpane ledom

IZBUŠENE ROLETE I DVORIŠTA PUNA LEDA: Oluja poharala zemlju, kampere zatekla jeziva scena. Evo gdje je bilo najgore