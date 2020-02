OLUJA HARA HRVATSKOM, IZDAN CRVENI ALARM: Vjetar prevrće kamione, otoci odsječeni od kopna, na vrhu Biokova orkanski udar do 270 km/h

Diljem Hrvatske puhao je snažan vjetar, no sve je to bio ‘povjetarac’ spram orkanskog udara od 270 kilometara na sat izmjerenog na najvišem vrhu Biokova, Svetom Juri

Olujno nevrijeme hara diljem Hrvatske stvarajući mnogo materijalne štete i izazivajući nevolje u morskom i cestovnom prometu. Nevrijeme je zahvatilo središnju Hrvatsku i područje Zagreba, istočnu Slavoniju te čitavo priobalje. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) javlja da u Makarskoj vjetar puše na udare do orkanskih 169 kilometara na sat, dok su u dubrovačkoj zračnoj luci izmjereni udari vjetra do 133 kilometra na sat. No, kako piše Večernji list, sve je to “povjetarac” spram orkanskog udara od 270 kilometara na sat izmjerenog danas na Svetom Juri, najvišem vrhu Biokova, gdje je izmjerena temperatura od 9 stupnjeva ispod ništice.

Snažan vjetar prevrtao je i kamione na autocestama A1 i A2. Na dionici autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Đurmanec, u oba smjera zatvoren je promet zbog prepriječenog kamiona, a na dionici autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje bura je prevrnula proikolicu kamiona. Tamo su udari bure bili do 120 kilometara na sat.

U Osijeku pala fasada sa zgrade

Snažan vjetar koji od jučer puše, na trenutke i olujno, po osječkim ulicama stvara probleme, piše portal SiB. Srećom, većinom su ti problemi poneka prevrnuta kanta i razbacano smeće, Ipak, u Ulici Dragutina Neumana porušio je i fasadu sa zgrade.

Zatvorene ceste, trajektne i brodske linije

Zbog udara olujnog vjetra na autocesti A4 između Brezničkog Huma i Svete Helene, autocesti A6 između čvorova delnice i Kikovica te na mostu Sava na zagrebačkoj obilaznici (A3) brzina je ograničena na 40 km/h.

Kako javlja HAK, poslijepodne je zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorena dionica autoceste A1 između Svetog Roka i Posedarja, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most, a u prekidu je i trajektni i katamaranski promet, izvijestio je u srijedu navečer Hrvatski autoklub (HAK). Samo za osobna vozila otvorena je A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice; Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene; riječka obilaznica između čvorova Orehovica i Škurinje (most Rječina). Zabrana za I. skupinu vozila (autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle) je na državnoj cesti između graničnog prijelaza i mjesta Ličko Petrovo Selo (DC217); na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga; DC1 brza cesta Solin-Klis; A7 između čvorova Orehovica i Šmrika; te LC Križišće-Kraljevica.

Zbog udara olujnog vjetra, na A4 između Brezničkog Huma i Svete Helene, na A6 između čvorova Delnice i Kikovica te na mostu Sava na zagrebačkoj obilaznici (A3) brzina je ograničena na 40 km na sat. Zbog prepriječenog priključnog vozila na DC1 u mjestu Otrić, dionica Gračac-Knin, zabranjen je promet teretnim vozilima, a osobna prolaze uz regulaciju policije. Vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez propisane zimske opreme. U prekidu su brojne trajektne, brodske i katamaranske linije.

Vjetar divljao po Zagrebu i Županji, Splićane dočekao snijeg

Vjetar je divljao i po Zagrebu pa je do ranih poslijepodnevnih sati na području Grada bilo 25 intervencija. Na Maksimirskoj cesti snažan vjetar otkinuo je limeni krov površine oko 350 ‘kvadrata’, a dijelovi krova pali su na parkiralište te oštetili desetak vozila, a sa zgrade Muzeja za suvremenu umjetnost u Središću odvalila se ploča. Za Zagreb i zagrebačko područje najavljeni su olujni udari sjevernog vjetra, srednje brzine 40–55 km/h, s najjačim udarima od 55-105 km/h, koji mogu uzrokovati poremećaje u prometu, oštećenje konstrukcija, lomljenje i padanje grana. U Županji je, kako piše Jutarnji list, olujni vjetar podignuo i na tlo bacio limeni pokrov s krova zgrade jedne tvrtke te pritom oštetio 11 parkiranih vozila.

Splićane je, pak, jutros iznenadila susnježica, dok je slab snijeg padao na području od Splita do Klisa. Tanki snježni pokrivač osvanuo je jutros i na području Imotskoga.

Vakula najavljuje smirivanje vremena

Prema prognozama, hladno i vjetrovito vrijeme trajat će do subote. “Do subote će razmjerno hladno biti i na Jadranu, osobito još u četvrtak uz jaku, u početku i olujnu buru. A u petak i subotu će sjeverozapadnjak i bura biti slabiji. Sve do subote na Jadranu će prevladavati sunčano i stabilno. Zatim će zapuhati jugo, naoblaka porasti te mjestimice biti i kiše, ponajprije na sjevernom dijelu”, kazao je u prognozi HRT-a Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

A HRT-ov meteorolog Zoran Vakula najavljuje slabljenje vjetra u četvrtak.

“Nakon mnogobrojnih nevolja s oborinama, te osobito s vjetrom, koji je ne samo na Jadranu, nego i kojegdje u kopnenom području bio olujne jakosti, pa čak i neizravan krivac za izgubljen ljudski život – tijekom četvrtka će se vrijeme smirivati. No, u noći i prijepodne će još biti prilično vjetrovito, najdulje i najjače na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije, gdje će biti i orkanske bure i tramontane, a mjestimičnih olujnih udara vjerojatno će biti još i u četvrtak poslijepodne. U petak i subotu slijedi stabilnije i mirnije vrijeme, te barem djelomice sunčano, ali ujutro na kopnu uz temperaturne “minuse”. Od nedjelje pak ponovno jačanje južine, osjetan porast temperature te sve češća kiša”, prognozirao je Vakula.