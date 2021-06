Bivša zamjenica gradonačelnika Olivera Majić gostujući u RTL Danas, objasnila je zašto, za razliku od mnogih drugih gubitnika na izborima, neće iskoristiti pravo da još godinu dana prima plaću iz proračuna.

„Ta zakonska mogućnost opravdava se činjenicom da je prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, dužnosnicima zabranjeno obavljati 12 mjeseci, odnosno godinu dana, poslove u tijelima gdje su obavljali dužnost, u drugim tijelima povezanim trgovačkim društvima ili pravnim osobama. Međutim, možemo pretpostaviti da tu pogodnost u politici koriste one osobe koje, očigledno nakon posla u politici, nisu zapošljive na tržištu rada“, rekla je i dodala da je to „ozbiljan problem“, ako se sagleda u tom kontekstu jer se postavlja pitanje tko to obnaša funkcije ako ih tržište rada ne želi, prenosi RTL.hr

'Treba pomoći onima koji ne mogu naći posao'

Kaže da je rješenje problema u ograničavanju broja mandata te pomoći onima koji ne mogu naći posao.

„Ako provedu veći broj godina u politici zasigurno ne stječu one kompetencije koje ih trebaju poslati na tržište rada osim, ako tijekom obavljanja političke dužnosti vi nemate dovoljno vremena da usavršavate neke vaše kompetencije mimo vaših radnih zadataka, ali zamjenica gradonačelnika zasigurno ih nema jer ja to najbolje znam u protekle četiri godine“, rekla je.

'Gradonačelnik ima pravo birati svoje pročelnike'

Na pitanje znači li to da Jelena Pavičić Vukičević koja je iskoristila kontroverzno 6+6 pravo nema kompetencija na tržištu rada odgovara jasno:

„Ima. Ne znam koji je kolegica Pavičić Vukičević posao dogovorila. Poznajem njezine kompetencije iz njezinog političkog djelovanja, a za ostale nisam upoznata“ rekla je Majić.

Znakovito je komentirala i one pročelnike koji nisu dali mandat na raspolaganje.

"I vi novinari ste često voljeli pročelnike zvati gradskim ministrima. Ja mislim da je ovo pitanje pročelnika u ovo vrijeme prenaglašeno nepotrebno. Primjerice, kako je moguće da premijeru, predsjedniku Vlade tražimo da bira ministre na javnim natječajima. Mislim da svaki gradonačelnik ima pravo izabrati pročelnike zbog toga što su pročelnici njegov najuži tim“, zaključila je.