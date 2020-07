OLEG BUTKOVIĆ KAŽE DA OSTAJE MINISTAR, KOMENTIRAO I NEDOLAZAK OPORBE KOD PREMIJERA: ‘To nije dobro’

‘Ovo je specijalna situacija i predsjednik Vlade je kao odgovorna osoba koja će sastavljati buduću vladu pozvao predstavnike parlamentarnih stranaka na sastanak. Nisu se odazvali. To nije dobro’, smatra ministar Oleg Butković

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je za televiziju N1 odbijanje oporbe da dođe na sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem, a otkrio je i hoće li ostati u novoj Plenkovićevoj vladi.

“Ne bih rekao da je to pljuska premijeru Plenkoviću. Čak naprotiv. Rekao bih da je to pljuska oporbi. Oni nedolaskom na sastanak koji je trebao biti o situaciji u kojoj se trenutno Hrvatska nalazi i sve ono što nam predstoji oko koronakrize i borbe u gospodarstvu. Mislim da je bilo uljuđeno od tih ljude da prihvate taj sastanak i poziv na isti”, kazao je Butković.

‘Nije dobro što se oporba nije odazvala’

“Nisu to učinili i osobno smatram da su time pokazali da je to bio razlog zbog čega su izgubili izbore prije deset dana. Ove stvari se ne događaju svaki mjesec, svaki dan. Ovo je specijalna situacija i predsjednik Vlade je kao odgovorna osoba koja će sastavljati buduću vladu pozvao predstavnike parlamentarnih stranaka na sastanak. Nisu se odazvali. To nije dobro”, smatra Butković.

To što su predstavnici oporbe pojedinačno pozvani na sastanak s premijerom Butković tumači epidemiološkom predostrožnošću.

Čelnici oporbe pozvani jedan po jedan zbog virusa

“Treba izbjegavati sastanke gdje ima puno ljudi, zbog korone. Možda je i to bio razlog da dođu jedan-na-jedan. To nema veze s većinom, većina postoji i sigruno predsjedniku Vlade nije palo na pamet da to uradi na ovakav način. On je htio pozvati predsjednike parlamentarnih stranaka, razgovarati o trenutnoj situaciji i upoznati ih sa svime što vlada radi i radit će”, dodao je.

Što se tiče ministarstava, u ponedjeljak će sve biti jasnije. Broj ministarstava bit će smanjen, a Butković će vjerojatno ostati na svojoj sadašnjoj funkciji.

“Pričekajmo, sve će se znati u četvrtak, ali kako stvari stoje, ostajem na ovoj funkciji”, kazao je i dodao kako smatra da nije dobro da se u njegovo “megaministarstvo” dodaje i sektor turizma.

