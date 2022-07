Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je obišao gradilište druge cijevi tunela Učka. Novinari su ga upitali zašto je u veljači rekao da su njegove sposobnosti srednje razine, ali je svejedno prihvatio ulogu potpredsjednika Vlade za gospodarstvo. Butković je na to rekao da se to odnosilo na pitanje obnove.

"Ja nikad o sebi nisam imao visoko mišljenje, uvijek sam bio skroman, mislim da ne znam sve i ne tvrdim da znam sve. Mjesto potpredsjednika Vlade je za mene, naravno, čast i ja vjerujem da sa svojim iskustvom, stranačkim stažom i svime što radim u resoru koji vodim 6 i pol godina mogu doprinijeti da se realiziraju svi ovi projekti do kraja i da se uhvatimo u koštac sa svim izazovima koji slijede najesen. Nastojat ću sa svojim srednjim intelektualnim sposobnostima odraditi posao kako spada", rekao je Butković pa još dodao:

"Ja nisam ni sada imao ambicije da preuzmem taj resor, nisam se trgao za to mjesto. Nakon odlaska Marića predsjednik je odlučio i ponudio da ja to preuzmem i ja ću se potruditi da to odradim maksimalno korektno", rekao je Butković.