OLAKŠANJE ZA RODITELJE: Jedna županija će i dalje financirati prijevoz, ali i besplatne obroke

Županija će nastaviti u potpunosti financirati prijevoz autobusom i vlakom za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Međimurju, kao i rad osobnih asistenata od prvog dana nastave

Početak školske godine predstavlja velik izazov za kućni budžet svakog roditelja, no Međimurska županija nizom mjera i potpora nastoji olakšati te maksimalno pomoći roditeljima kako bi učenicima omogućili što kvalitetnije i bezbrižnije školovanje, javlja eMeđimurje.

„Novu školsku godinu očekujemo u izazovnim okolnostima stoga želimo našim građanima, roditeljima i učenicima dati pravovremene informacije kako bi se mogli na vrijeme pripremiti za nastavu. Županija će i dalje nastojati financirati prijevoz te asistente u školama i vrtićima pod jednakim uvjetima kao što to činimo niz godina unatrag, a u čemu smo jedina županija u Hrvatskoj.“, kazao je župan Međimurske županije Matija Posavec.

Županija će nastaviti u potpunosti financirati prijevoz autobusom i vlakom za sve učenike osnovnih i srednjih škola u Međimurju, kao i rad osobnih asistenata od prvog dana nastave. Prema trenutnim podacima, 92 učenika je u potrebi za asistentom te će se za njih brinuti 87 asistenata. Od tog broja, 74 učenika pohađa osnovnu školu, dok je 18 srednjoškolaca. Troškovi udžbenika će i dalje biti podmireni, a sve detaljnije informacije bit će dostupne na vrijeme na internetskim stranicama škola.

Besplatni obroci

Za više od 4000 učenika međimurskih osnovnih škola u protekloj nastavnoj godini osigurano 200 000 besplatnih obroka.

Prije četiri godine Županija je osmislila projekt „Školski obroci svima” kojim se osiguravaju besplatni obroci u međimurskim osnovnim školama za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Za projekt vrijedan 998.076,71 kuna sredstva su u potpunosti osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Važnost projekta naglasila je pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije Sonja Tošić-Grlač: „Doskočili smo problemu isključenosti djece čije su obitelji socijalno ugrožene. Željeli smo olakšati svakodnevni dolazak u školu svim našim osnovnoškolcima te im omogućiti da imaju topli i zdravi školski obrok.“ Istaknuvši da su prilikom kreiranja projekta uključeni i djelatnici Školske medicine Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije kako bi školski obroci bili pravilni i hranjivi, sa svim potrebnim nutritivnim vrijednostima i raznovrsnim namirnicama, pročelnica Tošić-Grlač dodala je kako će pružanje financijske pomoći u obliku redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja biti nastavljeno i iduće školske godine.

Zahvaljujući ovom projektu u protekloj nastavnoj godini podijeljeno je 123 861 obroka za 1127 djece u 21 osnovnoj školi na području Međimurja, među kojima je i Osnovna škola Sveti Juraj na Bregu čiji je ravnatelj Mladen Beuk istaknuo kako je obrazovanje zaista prioritet u Međimurskoj županiji što potvrđuju ovakvi projekti.

Osim što će biti osigurana redovita i kvalitetna prehrana djece iz socijalno ugroženih obitelji, projekt će imati i direktne učinke na unapređenje kvalitete života učenika i zasigurno pridonijeti daljnjem smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te poticati aktivno i zdravo odrastanje sve djece u osnovnoškolskom obrazovanju.

Mjere namijenje građanima

Pored toga, Županija je uslijed izvanrednih okolnosti vezanih uz epidemiju virusa COVID 19 koje su dovele do otpuštanja radnika, osim poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima pripremila mjere namijenjene građanima. Jedna od mjera je financiranje obroka učenicima koji nisu bili dio projekta „Školski obroci svima“, kako bi se, u barem malom segmentu, pomoglo roditeljima koji ih sami financiraju. Mjerom je bilo obuhvaćeno 3299 učenika u 26 međimurskih škola, pri čemu je osiguran 71.631 obrok. Za ovu je mjeru iz Proračuna Međimurske županije izdvojen iznos od 322.342,00 kune čime je svim učenicima osnovnih škola u Međimurskoj županiji omogućena besplatna prehrana tijekom svibnja i lipnja.

Uz to, pojasnila je pročelnica UO za civilno društvo, ljudska prava i sport Maja Odrčić Mikulić, Županija je 1. lipnja 2020. godine objavila Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore građanima koji su uslijed epidemije ostali bez posla pri čemu su im umanjeni ili su ostali bez prihoda. Javni poziv bio je otvoren do 30. lipnja 2020. godine, do kada je pristiglo 149 zahtjeva. Uvjete propisane Pozivom zadovoljile su 102 prijave te je isto toliko građana ostvarilo pravo na novčanu potporu u iznosu od 1.000,00 kuna. Uvjeti su bili gubitak radnog mjesta uslijed gospodarske krize izazvane epidemijom te da je podnositelj zahtjeva prijavljen u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Pored mjera koje su izravno usmjerene građanima, Županija je kroz Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva osigurala potporu udrugama čije aktivnosti olakšavaju svakodnevni život najranjivijim skupinama – djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom, umirovljenicima i braniteljima, a objava rezultata očekuje se krajem tjedna, dok će ugovori biti sklopljeni do kraja mjeseca.

Sve ove mjere pokazuju odgovornost i trajnu brigu Međimurske županije za svoje sugrađane, poglavito najmlađe. Ulaganje u obrazovanje, najbolje je i najisplativije ulaganje u budućnost, zaključio je župan Posavec.