OKUPILO SE 400 IT STRUČNJAKA I ENTUZIJASTA: Pokazali su i humanitarnu crtu. Donirali novac udruzi za podršku mladima iz alternativne skrbi

Teme cjelodnevne konferencije održane u subotu ticale su se, između ostalog, i blockchaina, big date, testiranja, baza podataka, sigurnosnih aspekata razvoja, raznih namjena Java tehnologije, unaprjeđenja komunikacije i značaja low-code platformi za poslovne analitičare

Četvrto izdanje Change konferencije ove je subote okupilo više od 400 stručnjaka i IT entuzijasta koji su, uz cjelodnevno druženje, izmijenili znanja i iskustvo te predstavili novosti i prakse iz ICT svijeta. Stručnjaci predavači došli su iz brojnih uspješnih kompanija poput CloudBeesa, Remitlyja, Hazelcasta, SnapTortoisea, Rimac Automobila i drugih renomiranih tvrtki. Fokus ovogodišnjeg Changea bili su mikroservisi; blockchain, big data, testiranje, baze podataka, sigurnosni aspekti razvoja, razne namjene Java tehnologije, ali i poslovne teme poput unaprjeđenja komunikacije i značaja low-code platformi za poslovne analitičare.

Prisutnima se na samom početku obratio predsjednik Uprave KING ICT-a, Plamenko Barišić, koji je poručio kako ga raduje niz dobrih vijesti o međunarodnim uspjesima naših softverskih tvrtki koje rastu i rade fantastične, opsegom manje SW-e, za velike globalne igrače, čime dokazuju konkurentnost znanja. Naveo je da Istočna Europa čini tek 5% globalne isporuke softvera, a upravo u tim zemljama nalaze se SW tvrtke koje imaju dvije, tri i više tisuća djelatnika.

“Neka ovo bude mali apel za budućnost, prepoznatljivost i opstojnost hrvatske SW industrije. Moramo iznaći bolje modele udruživanja, klasteriranja i prezentiranja na svjetskoj sceni. Moramo prikazati veličinu da bi nas više cijenili, ozbiljnije shvaćali i da bismo dobili prilike činiti velike stvari“, kazao je Barišić.

34 predavača i dvije radionice

Uvodno predavanje održala je Crystal C. Yan iz tvrtke Remitly koja je okupljene zaintrigirala govorom o umjetnoj inteligenciji i machine learningu, objasnivši kako i u kolikoj mjeri statističke predikcije funkcioniraju te kako ih percipiraju konzumenti. Uslijedila su predavanja na kojima su se do 17 sati izmijenila čak 33 predavača iz Hrvatske i svijeta. Osim toga, održane su i radionice “Be a better BA – Common mistakes when writing specs“ KING-ove poslovne analitičarke Maje Golubić i workshop na temu “White box i load testiranja web API sučelja korištenjem jMeter alata“ KING-ovog voditelja testiranja i kontrole kvalitete Davora Banovića.

Direktor programa, Aleksander Radovan, poručio je kako je ovogodišnje izdanje Change konferencije bilo najraznovrsnije do sada. Naime, zastupljene teme bile su vezane za usporedbu tehnologija, načine poboljšavanja koda, optimizaciju performansa postojećih sustava, korištenje umjetne inteligencije, povećanje razine automatizacije i sigurnosti enterprise rješenja te načine uspješnog upravljanja udaljenim timovima te poboljšanje komunikacije.

Povećanje kvalitete i humanitarni aspekt

“Za sljedeću Change konferenciju želimo napraviti još jedan iskorak dodatnim povećanjem kvalitete i raznolikosti programa te povećanjem broja posjetitelja i nastaviti pozitivan trend i u petom, jubilarnom izdanju“, zaključio je.

U KING-u su ponosni humanitarnim aspektom ovogodišnje konferencije. Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je Udruzi IGRA, čime će KING podržati napore Udruge u provođenju programa podrške mladima iz alternativne skrbi prilikom njihova osamostaljenja i uključivanja u zajednicu.