OKRŠAJ U SABORU: Plenković prozvao Beljaka kao apologeta ubojstava, a ovaj mu uzvratio da je licemjeran

Plenković ocijenio tweet Beljaka o Udbinim ubojstvima kao opasan i loš: ‘Savjetujem vam da malo čvršće to povučete’

Premijer Andrej Plenković poručio je danas na aktualnom prijepodnevu u Saboru da je tweet čelnika HSS-a Kreše Beljaka o Udbinim ubojstvima emigranata opasan i vrlo loš. Nakon upita Kreše Beljaka (HSS) Plenković se osvrnuo na njegov tweet da “Udba očigledno nije ubila dovoljno hrvatskih političkih emigranata”, ocijenivši ga “opasnim i jako lošim “.

“Bili ste apologet ubojstava za vrijeme bivše SFRJ hrvatskih emigranata i aludirali da toga nije bilo dovoljno. Unutar HDZ-a i cijelog biračkog tijela koje nas podržava ljudi su zgroženi. I zato vam savjetujem da malo čvršće to povučete”, poručio je Plenković Beljaku. “Ovo što ste napravili pridonosi podjelama, to je politički loše. Uzburkali su se ljudi na tu izjavu, nisu mogli vjerovati. Radite stvari koje imaju velike tragove i posljedice”, dodao je Plenković.

Beljak mu rekao da je licemjer

Beljak mu je zahvalio na uglađenom odgovoru, ali i ocijenio ga licemjernim. “Znam da ćete se uhvatiti za bilo što. Izgubili ste jedne izbore, druge, a izgubit ćete i treće”, ustvrdio je Beljak. Oporbeni zastupnici “rešetali” su premijera Plenkovića pitanjima i o kriminalu, korupciji, iseljavanju, a pozvali su ga i da podnese ostavku.

SDP-ov Peđa Grbin upozorio je na problem s organiziranim kriminalom u državi, nereagiranje policije, nesigurnost građana. “Govorite o anarhiji, a za anarhiju ste krivi vi. Hoćete li sići s oblaka na kojima se nalazite i nešto poduzeti za rješavanje stvarnih problema građana ili ste taj problem, vi, HDZ i Vlada?’, upitao je Grbin premijera Plenkovića.

Plenković je na to istaknuo kako svatko tko učini kazneno djelo za to mora odgovarati. Tvrdi da nema zaštićenih i da nitko nije iznad zakona. “Sustav funkcionira i nema anarhije. To što vi želite vašim političkim aktivizmom stvoriti dojam da je anarhija, ja tu vas razumijem”, poručio je Plenković Grbinu i pohvalio ga što prati rasprave u Europskom parlamentu.

Hrvatska u apatiji

Domagoj Hajduković (SDP) upitao je premijera hoće li podnijeti ostavku i tako postati prvi HDZ-ovac koji je učinio nešto za sprječavanje iseljavanja aludirajući na Plenkovićevu izjavu da je HDZ izgubio na izborima u područjima u kojima je ta stranka na vlasti, a iz kojih su se ljudi iselili. “Pozivam vas, dajte ostavku i spasite Hrvatsku od apatije i HDZ-a”, kazao je Hajduković.

Plenković je pojasnio kako je ta izjava bila prenošenje činjenica koje su kazali čelnici slavonskih županijskih organizacija nazvavši objašnjenje Hajdukovića “političkim spinom”. Istaknuo je kako je njegova Vlada učinila više za Slavoniju od bilo koje prije.

Željko Jovanović (SDP) osvrnuo se na izvještaje Europske komisije koji govore o stanju korupcije u Hrvatskoj te upitao premijera kako objašnjava europskim kolegama da je njegova Vlada zakazala u borbi protiv korupcije i da mu je partner gradonačelnik optužen za niz koruptivnih djela. “Stvarate balon kao da je bilo nekakvo posebno izvješće o korupciji o Hrvatskoj”, uzvratio mu je Plenković navodeći kako to nije bila bila tema razgovora s predstavnicima Komisije niti eurozastupnicima.

Prekovremeni sati liječnika

Ines Strenja (Most) pitala je hoće li se početi isplaćivati prekovremeni sati liječnicima upozorivši kako su s vremenom troškovi su sve veći i veći. Premijer Plenković kazao je kako je upoznat s tim problemom i kako od nadležnog ministarstva očekuje prijedlog za njegovo rješavanje.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) na primjeru slučaja Zadravec-Primorac iz bolnice Sestre milosrdnice ukazala je na nered u zdravstvenom sustavu, no Plenković nije želio govoriti u Saboru o individualnim slučajevima.