OKRŠAJ LIDERA U JUŽNOJ UTVRDI: Za istim stolom Beroš, Kerum, Petrov, Bauk i Tomašić; ‘Ovo je jedna specifična jedinica’

Od ministra zdravstva, do vođe Mosta, pristojne političare mogao bi zasjeniti Kerum

Vodeći kandidati iz X. izborne jedinice, Ruža Tomašić sa liste Domovinskog pokreta, HDZ-ov Vili Beroš, čelnik Mosta Božo Petrov, SDP-ovac Arsen Bauk i Željko Kerum sučelili su programe na RTL-u.

‘HDZ je odaslao krivu poruku kad je navrat nanos raspisao izbore. Poruka je da bila da je epidemija gotova i da se možemo opustiti“, rekao je Bauk na pitanje što misli o tome kako se vlada nosila s epidemijom.”

“Čak dvojili da glasamo za raspuštanje izbora, no HDZ je pitao koja je to oporba koja se boji izbora. Mi smo se bojali za zdravlje građana i ta bojazan je bila opravdana. Ali idemo na izbore, želimo pobijediti kako bismo mogli pokušati izvući Hrvatsku iz ove krize u kojoj se našla zbog koronavirusa. Očekuje nas pad BDP-a, ogroman pad turizma, to je osobit problem u Dalmacijij i nešto manji problem na sjeveru.

Ovo u Zadru nam neće pomoći, a neće ni predsjedniku Vlade koji je lakomisleno tamo došao.”, rekao je Bauk.

Ministar Beroš istakuo je kako su izbori raspisani za ljeto jer, iako se nada kako do drugog vala neće biti, prema svemu do sada poznatome, manja je vjerojatnost da epidemija eskalira ljeti.

Hvalio je rezultate u prvom valu, a probleme sa turnirom prebacuje na organizatore “Postoje pravila pod kojim netko može organizirati nešto. Kad je organizator uputio upit HZJZ-u, dobili su odobrenje da mogu organizirati događaja, ali pod određenim uvjetima. Ti uvjeti se očito nisu u potpunosti pridržavali. To jest odgovornost organizatora, ali i svih nas.”, rekao je.

Uoči sučeljavanja, politički analitičar Žarko Puhovski istaknuo je svojevrsnu specifičnost ove izborne jedinice. Drugdje, smatra, HDZ ne lovi „SDP-ove glasače, nego pokušava prikupiti desnicu, dok se na jugu Dalmacije izravno sučeljava sa SDP-om. „HDZ je inače u većem srazu s desnim krilom, dakle, Škorinim ljudima, a manje sa SDP-om, ali u desetoj izbornoj jedinici je baš u srazu sa SDP-om”, pojasnio je Puhovski.