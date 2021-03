OKRENULI STE LEĐA ISUSU? Miletić tvrdi da ste ‘psi koji jedu svoje rigotine’ u videu gdje možete vidjeti i simulaciju seksa s drvetom

‘Čovjek može reći i da je drvoljubac. Bogu hvala brate i ja isto volim prirodu, ali on kaže ‘Ja kad vidim drvo mene to mmmm, jako me napali’ i onda zagrli drvo i ‘Joj drvo moje, ja i oko tvoje, drvo moje’…’, poručuje Mostov Marin Miletić

Mostov saborski zastupnik, bivši vjeroučitelj i jedan od kandidata za gradonačelnika Rijeke, Marin Miletić, poznat je po svom populariziranju katoličke vjere za mlade, no društvene mreže je užario tek posljednji “kompilacijski” videouradak u kojemu je iznio niz desničkarskih stavova i konzervativnih interpretacija vjere.

“A vi znate što je Sveti Petar rekao u drugoj poslanici za one koji su upoznali Isusa pa su mu okrenuli leđa? Jel znate? Oni su jednaki onim psima koji se poslije vraćaju na bljuvotine, vraćaju se da jedu svoje rigotine. Oni su jednaki svinjama koje gazda okupa pa se one vrate u svoje blato”, poručio je Miletić u videu koji je objavio na Facebooku pod naslovom “Sat vjeronauka s našim Marinom”.

Kao političkog uzora naveo je bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. “Mislim da je Donald Trump sjajan lik. On ide protiv LGBT ideologije. On je manijak, ali ga Bog iskorištava u borbi za dobro. Njima Trump smeta, to je lik koji prvi dođe i hoda u Hodu za život, razumijete li?”

‘LGBT ideologija’

Komentirao je i, kako je to nazvao, “LGBT ideologiju”. “Fundus čovjeka je da je on muško ili žensko. To što poslije netko voli i zaljubi se u željezo, okej frende, to je tvoje, to je demokracija. Čovjek može reći i da je drvoljubac. Bogu hvala brate i ja isto volim prirodu, ali on kaže ‘Ja kad vidim drvo mene to mmmm, jako me napali’ i onda zagrli drvo i ‘Joj drvo moje, ja i oko tvoje, drvo moje…”, kaže Miletić sprdajući se i gestikulirajući za Oscara.

Odmah potom pokaže figu u kameru. “Evo vam šipak što ćete uspjeti, to doma mami pričajte. Možete vi to ufuravati u škole, vidimo i riječko Sveučilište i lezbice imaju neku foru. Samo vi to furajte, nećete uspjeti. Zato jer idete protiv istine, jer je čovjek muškarac i žena”, objasnio je Miletić.

Ali, najbolje je da se sami posvetite Miletićevom satu vjeronauka i naučite nešto novo o bitnim stvarima u životu.