OKREĆU LOVU PREKO KRVAVIH LEĐA ŽIVOTINJA: U nekoliko hrvatskih gradova odvijaju se borbe pasa, evo koliko kriminalci na tome zarade

Borbe pasa ne odvijaju se negdje “tamo tamo daleko” nego se odvijaju u našem susjedstvu. Gnjusna praksa u kojoj se dvije životinje tuku, grizu i kolju do smrti u malom ringu nije novost u Hrvatskoj, a unatoč svim upozorenjima i kažnjavanjima, borbe pasa se i dalje održavaju. Studentska udruga pri zagrebačkom Pravnom fakultetu, ANIMALEX, nedavno je objavila potresne fotografije leša izmučenog četverogodišnjeg staforda zavezanog za drvo na području Slavonskog Broda.

“Do uzglavlja kupirane obje uši, starije ugrizne rane i ožiljci te površine kože bez dlake po većem dijelu glave i prednjim nogama upućuju da je pas bio korišten za borbe. Odvaljena mu je polovica tijela. Tako to ide, kad pas izgubi, a rane budu prevelik trošak, onda ga se ostavi usred šume da umre i da ga nitko više ne nađe”, napisali su iz ANIMALEXA.

Borba na smrt u ringu veličine 4×4

Nažalost, pronađeni staford nije jedini jer ovakvih slučajeva ima diljem Hrvatske. Kako je veterinar koji je htio ostati anoniman ispričao za 100posto.hr., riječ je o nečemu za što znamo da postoji i da se događa, ali da to rijetko tko vidi i da su ti prizori rezervirani za one koji se kreću u takvim krugovima. Borba pasa je ilegalna i protuzakonita aktivnost u kojoj se sukobljavaju dva psa u ringu veličine 4×4. Životinje se bore dok jedna od njih ne posustane, dakle do smrti. Nakon što jedan od pasa posustane, vlasnik poraženog mora javno priznati kako je protivnikov pas bolji od njegovog ili borba završava tragično za jednog od pasa, kažu Prijatelji životinja.

Uz sve je vezan i novac, a cifre koje se vrte na klađenju su ogromne, a penju se i na desetke tisuća eura, kažu oni. Nažalost, bilo što vezano uz borbe pasa je vrlo teško dokazivo jer je ipak riječ o aktivnostima s ilegalnim i kažnjivim karakterom. No, problem ne staje samo na mučenju životinja i okretanju novca na crno nego ima više slojeva problema. Na borbama su prisutni organizatori i sudionici koji za borbu, a ljudi se općenito ne žele petljati s onima koji imaju veze s borbama pasa jer je uglavnom riječ o osobama iz kriminalnog miljen s debelim dosjeom. Zbog toga policija uglavnom zaprima anonimne prijave.

U igri su i veterinari, a borbe se odvijaju u Dalmatinskoj Zagori, zagrebačkoj Dubravi, Maksimiru, Sesvetama…

“Postoje ozbiljne indicije da su u borbe pasa uključeni i neki veterinari koji nakon borbi saniraju ozljede psima, ali opet, teško provjerljiva informacija. Još vam možemo reći da je milje koji se bavi organiziranjem borbi pasa u Hrvatskoj povezan s miljeima u Bosni i Hercegovini, te Srbiji. Postoje čak sezone po pojedinim državama kada se organiziraju borbe. To su uglavnom kriminalne skupine, ali priča se da borbe pasa obožavaju i političari, nogometaši i drugi ugledni ljudi. Do informacija je teško doći jer je jedini način za neposredna saznanja uključiti se i povezati s takvim skupinama”, navode Prijatelji životinja.

Predsjednik udruge Prijatelji životinja, Luka Oman, kaže za Šibenik.IN da je poznato na kojim se lokacijama odvijaju ove borbe te ističe da se u Zagrebu psi bore barem na tri do četiri mjesta. Kaže da je bilo slučajeva u Dubravi, Sesvetama, Maksimiru i u blizini Velike Gorice. U Hrvatskoj znaju da su se psi tukli kod Knina i u Dalmatinskoj zagori.

