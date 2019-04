OKONČANA LIČKA TRAKAVICA: Za predsjednika Županijske skupštine izabran je Kustić, ali i dalje se ne zna tko je oporba, a tko većina

Županijska skupština je konstituirana, a nije poznato tko čini većinu, a tko je oporba

Ličko-senjska Županijska skupština konstituirana je u četvrtak, za predsjednika je javnim glasovanjem jednoglasno izabran Marijan Kustić (HDZ), kandidat najjače koalicijske liste na čelu s HDZ-om, a dnevni je red nadopunjen izglasavanjem o proračunu za 2019, o čemu će se odlučivati u nastavku sjednice sljedeći četvrtak.

Sjednica je danas prekinuta i nastavak je zakazan za četvrtak 18. travnja, kako bi se vijećnici mogli pripremiti i do utorka dostaviti amandmane na proračun. A na današnjoj je sjednici Razvojnoj agenciji Liri odobreno da potpiše partnerske sporazume u međunarodnom projektu vrijednom 18 milijuna kuna jer danas za to istječe rok.

Županijska skupština je konstituirana, a nije poznato tko čini većinu, a tko je oporba. Zasad je, kako je reklo više govornika na sjednici, “pobijedio razum”. Rekao je to i župan Darko Milinović, koji je zahvalio na donošenju odluke o Razvojnoj agenciji Liri.

Zahvalio je i Kustiću na sastanku koji je održan prije sjednice Županijske skupštine te na najavi prihvaćanja proračuna. Rekao je kako vjeruje da neće biti novih izbora za Skupštinu i da će proračun, unatoč političkim i osobnim različitostima, biti prihvaćen.

“Pobjednici su ovdje oni koji su nas birali – Hrvatice i Hrvati i svi građani Ličko-senjske županije. Pitanje Like je nacionalno pitanje”, istaknuo je Milinović.

Nositelj nezavisne liste Ante Dabo (Bura promjena) predložio je na početku današnjeg nastavka konstituirajuće sjednice da se za predsjednika glasuje javno što je i prihvaćeno. Iskazao je zadovoljstvo što je “postignuta deblokada, što je razumno rješenje i prvi korak.”

“Ja u ime Bure promjena kažem da je pobijedio razum. Ne treba se vraćati u prošlost, u blokadu te se nadam da ćemo prevladati sve barijere i nesuglasice”, rekao je Dabo, koji očekuje smirivanje političkih strasti i od sljedećeg tjedna normalizaciju političkog života, što znači i normalizaciju života u Ličko-senjskoj županiji.

Milan Mataija podupro je u ime vijećnika svoje stranke – HSP-a prihvaćanje proračuna sljedeći tjedan, uz moguće amandmane.

Konstituirajuća sjednica počela u utorak, 9. travnja, uz nazočnost svih 33 vijećnika, koji su položili prisegu, no Županijska skupština nije utemeljena jer nije izabran predsjednik. Jedini kandidat za predsjednika bio je Marijan Kustić (HDZ), koji je i predsjedao sjednicom te je predložio da izbor bude tajnim glasanjem. To je podržala natpolovična većina od 17 vijećnika i glasovanje je najavljeno za popodne istog dana. No budući da se u dvoranu nisu vratili vijećnici nezavisnih listi Darka Milinovića i Ante Dabe, unatoč sačuvanom kvorumu, Kustić je sjednicu prekinuo i nastavak odredio za danas.

Prijevremeni izbori za Županijsku skupštinu održani su 10. ožujka jer do konca prošle godine nije bio prihvaćen županijski proračun pa je Vlada raspisala izbore nakon kojih je od 33 mandata njih 14 osvojila lista HDZ-HSU-HSP AS -HSS-HBS, osam nezavisna lista Darka Milinovića, šest HSP, tri lista nezavisnog zastupnika Ante Dabe i dva mandata SDSS.