Napadaji kašlja, gušenje, teško disanje, a za bebe može završiti i smrću. To je hripavac, bolest koja se nezaustavljivo širi Hrvatskom, a za to smo si krivi sami. Odnosno krivi su neodgovorni roditelji koji nisu cijepili svoju djecu, pa smo ove godine imali 600 oboljelih, najviše u posljednjih 30 godina, piše Danas.hr.

I ne samo da nisu cijepili svoju djecu, nego su si sredili lažnu potvrdu da dijete koje nije cijepljeno može u vrtić ili školu. I tako nam se vratila bolest za koju lijek postoji već pune 64 godine.

Zaglušujuć zvuk para hrvatske čekaonice, a pedijatri su prekrcani. Ključni dokument, knjižica cijepljenja, treba biti pravilno popunjena, a bez toga vrata svakog vrtića u Hrvatskoj bi trebala biti zatvorena.

Kako roditelji varaju vrtiće?

Zdravstvenu voditeljicu dječjeg vrtića Sopot pitali smo što ako neki roditelj zacrta da ne želi cijepiti svoje dijete te može li prevariti vrtić.

"Prilikom dolaska na inicijalni razgovor, ja radim uvid u cijepni status i kažem da dijete ne može pristupiti vrtiću dok nema ispunjena sva cjepiva. Drugim riječima, ne mogu nas prevariti. Ako ima privemenu ili trajnu kontraindikaciju, onda dijetetu damo priliku prema uputi pedijatra", ističe voditeljica Gordana Pofek.

Pedijatrica Đurđa Španović objasnila nam je kako roditelji mogu dobiti potpis da se njihovo dijete ne mora cijepiti.

"Postoji jedan obrazac, ali ne cijepe se samo ona (djeca, op.a.) koja imaju medicinsku kontraindikaciju, ili reakciju na cijepljenje prethodno, ili znamo da bi neka komponenta cjepiva možda smetala", objasnila je.

Inače, postoji raspored kad se točno svako dijete mora cijepiti za hepatitis, ospice, rubeolu, pa i hripavac. I onda ako, primjerice, neka majka odvede svog sina da se cijepi, ali samo po prve dvije kombinacije, tako pro forma zadovolje onu zakonsku normu za upis. Ali kad dijete upadne u vrtić, onda "nažicaju" pedijatra da im napiše da dijete ima medicinsku kontraindikaciju, da ne mora i ove iduće doze odradit. Dalje to nitko ne kontrolira i tako bukne epidemija.

"Vrlo često se kod tog upisa navodi medicinska kontraindikacija koja je legitiman razloga, međutim činjenica je da je prava medicinska kontraindikacija ustvari jako rijetka", ističe Goranka Petrović s Odjela za respiratorne bolesti iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na pitanje postoji li sumnja da se ta medicinska kontradikcija zlorabi kao izgovor za necijepljenje, kaže da se sasvim sigurno ona spominje.

Pedijatrica: 'Znate i sami da antivaksera ima sve više...'

Pedijatrica Španović otkrila nam je da joj se dogodilo da ju roditelj povuče za rukav i traži da upiše neku medicinsku kontradikciju za njegovo dijete. "Znate i sami da antivaksera ima sve više, ali ja se nastojim držati propisa", poručuje.

Ali ne drže se svi. Broj slučajeva hripavca u Hrvatskoj 25. listopada bio je 125, a 11. studenog bilo je njih 414. Danas se već taj broj popeo na 596.

Tu se javlja pitanje jesmo li svi kao društvo došli do tog stanja da sliježemo ramenima, znamo da se to događa, ali netko drugi treba to kontrolirati. Petrović smatra da bi bilo najbolje kada bi ljudi bili dovoljno osviješteni.

"Djeca koja imaju kontraindikaciju za cijepljenje navedenu od pedijatra kontroliraju se po tome što je naveo pedijatar. Značajan je broj djece koja imaju od pedijatra napisane medicinske kontraindikacije za cijepljenje", odgovorili su nam danas iz dubrovačkih vrtića.

Značajan u prijevodu znači da se tek svako treće dijete propisno cijepi u Dubrovniku.

Postoji Sanitarna inspekcija koja kao kontrolira jesu li neka djeca upisana u vrtić ili školu mimo propisa, ali problem je ovdje jer ustvari nemaju što kontrolirati, sve je po propisima. Baš zato i večeras 600 djece nemoćno hropće doma zbog bolesti koje smo se odavno riješili, a sutra će još i više.

