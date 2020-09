OKO 400.000 HRVATA BILO U KONTAKTU S VIRUSOM? Capak: Imunitet krda sredinom 2021.; U jednoj zemlji broj umrlih ‘probio’ mračnu granicu od 200.000

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

9:19 – U Primorsko-goranskoj županiji je danas 10 novozaraženih osoba i 28 ozdravljenih. Šest su kontakti s ranije zaraženima. Iz Doma za starije u Delnicama nema danas novozaraženih. 71 aktivan slučaj u PGŽ- u, 392 osobe u samoizolaciji.

8:58 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osobi s područja grada Petrinje koja je bila pod zdravstvenim nadzorom tipa samoizolacije u kući, priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

8:57 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 300 uzoraka briseva (164 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je 1 pozitivan, epidemiološka obrada je u tijeku. Izliječeno je 7 osoba. Trenutno je 9 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 46 osoba, priopćio je županijski stožer civilne zaštite.

8:31 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđen jedan novi slučaj zaraze virusom SARS -CoV-2, a riječ je o osobi mlađe životne dobi s đurđevačkog područja. Pet osoba je proglašeno zdravima, na bolničkom liječenju je jedna osoba, a u ovom trenutku na području županije je sedam aktivnih slučajeva. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 202 slučajeva bolesti COVID-19, a u samoizolaciji se trenutno nalazi 54 osoba.

7:20 – Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj povećao se za 1.769 na 275.927, pokazali su u srijedu podaci Instituta za zarazne bolesti Robert Koch. Izvješteni broj žrtava porastao je za 13 na 9.409, pokazalo je istraživanje. Posljednjih tjedana slučajeva je bilo više od 1.500 nakon što su pali na ispod 500 između lipnja i srpnja.

7:05 – Papua Nova Gvineja nema dovoljno kompleta za testiranje Covid-19, rekao je državni ministar zdravstva. U cijeloj je zemlji od početka pandemije provedeno manje od 17.500 testova. I dok je epidemija u toj državi po svjetskim standardima i dalje mala (517 potvrđenih slučajeva i sedam smrtnih slučajeva) brzo je rasla tijekom kolovoza i početkom rujna, a stvarni broj zaraza vjerojatno će biti višestruko veći od službene brojke.

Kontrolor nacionalnog pandemijskog stožera, šef policije David Manning, rekao je da neke od provincija Papui Novog Gvineji nisu pravilno provodile testove ili slale briseve središnjim zdravstvenim vlastima. No, ministrica zdravstva Jelta Wong rekla je da su regionalne vlasti testirale koliko god su mogle, ali kompleti za testiranje bili su ograničeni.

7:02 – Covid-19 je sada drugi vodeći uzrok smrti u SAD-u, odmah nakon bolesti srca, javlja Institut za metriku i ocjenu zdravlja Sveučilišta u Washingtonu (IHME). Što će se dalje dogoditi s pandemijom, uvelike ovisi o osobnoj odgovornosti i o tome koliko su Amerikanci spremni zajedno voditi ovu bitku. Već je Covid-19 ubio više ljudi u SAD-u nego Amerikanaca ubijenih u bitci tijekom pet najnovijih ratova zajedno: Korejskog rata, Vijetnamskog rata, Iračkog rata, rata u Afganistanu i rata u Perzijskom zaljevu.

Broj smrtnih slučajeva u SAD-u od koronavirusa prešao je mračnu granicu od 200.000, najvišu na svijetu. Prema podacima sa Sveučilišta Johns Hopkins, najmanje 200 005 Amerikanaca umrlo je od Covid-19 od početka pandemije u ožujku, što je oko petine globalnog broja poginulih.

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje novinara u Bijeloj kući o američkom broju umrlih što SAD čini državom s najviše smrtnosti od korone u svijetu.

Trump motions for a reporter to take her mask off before she asks him a question pic.twitter.com/rhGId1bstz

— Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2020