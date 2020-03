OKO 22.000 ZAGREPČANA OSTAJE BEZ BESPLATNOG JAVNOG PRIJEVOZA? Sprema se odluka koja će ih fino udariti po novčaniku

Dosad su zagrebački umirovljenici s mjesečnim prihodima do 3200 kuna imali pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a, dok bi se izmijenjenom Odlukom o socijalnoj skrbi taj cenzus spustio na 2500 kuna, dok bi se onima s prihodima između 2500 i 3200 kuna sufinancirati 50 posto mmjesečne karte

Pravo na besplatni pokaz za javni prijevoz u Zagrebu ostvaruje gotovo 65.000 umirovljenika. No, sada bi čak trećina njih (oko 22.000) mogle ostati bez njega. Naime, dosad su pravo na besplatnu godišnju kartu imali svi umirovljenici čiji prihodi ne prelaze 3200 kuna mjesečno te osobe starije od 65 godina bez mirovine čiji su prihodi najviše 3200 kuna na mjesec.

Sufinanciranje pokaza od 100 kuna

Uz njih, pravo na besplatno korištenje svih ZET-ovih usluga imali su i korisnici pomoći za uzdržavanje nesposobni za rad i privređivanje, osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja te hrvatski državljani s prebivalištem u Zagrebu i azilanti s boravištem u Zagrebu kojima je sukladno Zakonu o azilu odobren azil.

Večernji doznaje kako gradske vlasti razmišljaju o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi kojima bi pravo na besplatni javni prijevoz imali svi umirovljenici s mirovinama do 2500 kuna. Izmijenjenom odlukom se predviđa i sufinanciranje 50 posto iznosa mjesečne karte ZET-a za one koji imaju od 2500 do 3200 kuna. Inače, mjesečna karta ZET-a za umirovljenika košta 100 kuna.

Svaka ušteda dobrodošla?

Trenutno gradska vlast za sufinanciranje pokaza umirovljenicima izdvaja više od četiri milijuna kuna, a u Gradu kažu kako je svaka ušteda dobrodošla. O tim će izmjenama Gradska skupština raspravljati krajem ožujka.