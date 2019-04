OHOLI SVEĆENIK IZVRIJEĐAO LJUDE NAKON VIRALNE OBJAVE; MJEŠTANI GA NI INAČE NE VOLE, A ON TVRDI: ‘Kolege mi se dive što sam ovdje’

‘Sve o malom Davidu je on negdje čuo, načuo, a da nije provjerio. I sada to javno iznosi. Što je to nego ogovaranje, želja da nekoga javno poniziš. Ali će nama s oltara vrlo cinično i onako svisoka docirati kako vidimo trn u oku brata svoga, a ne vidimo brvno u oku svome’, kažu neki vjernici iz Reke o svome župniku

U Reci, prigradskom naselju Koprivnice, žive Mira Relić Wolfensohn i njezin sin David Pokos. Ona je Židovka, a njezin pokojni suprug bio je katolik. Stariji sin živi u Beču i oženio je muslimanku, a njezin mlađi sin David nedavno je uzbunio duhove u mjestu.

“Moj mlađi sin je pak odgojen da vjeruje da postoji ljubav, da ljudi u svojoj naravi nisu zli, i da se sve što se događa, događa s razlogom. I da bude, kako da se izrazim, bogobojazan. Tradicionalno slavimo Božić, Hanuku i Bajram, sve poštujemo jer bi to tako trebalo biti. A ako je to tako, onda ne znam otkud nekome pravo da mog sina naziva problematičnim, da ga naziva ateistom, osobom koja širi negativnu energiju, a mene onako pogrdno – židovkom”, kazala je novinaru Jutarnjeg lista Davidova majka.

‘Tko ima više novca, taj je bliži Bogu’

A tako ih je javno prozvao tamošnji župnik Mario Križanac. On je naumio u dvorištu župne crkve napraviti Križni put pa je pozvao župljane da doniraju novac za postaje. U poštanske sandučiće poslao im je obavijesti o tome s tarifama. Svim obiteljima je preoporučio da prema mogućnosti daruju 100 kuna, a od onih koji žele da im ime bude navedeno uz postaju križnog puta zatražio je 1000 kuna. Ako pak žele da im ime stoji uz glavni križ, cijena je 3000 kuna.

Taj su župni listić dobili i Mira i David. Mladić je listić fotografirao te objavio na društvenim mkrežama uz komentar da je čitava priča licemjerna jer se manipulira ljudima i otuđuje ih od vjere.

“Sada ide natjecanje župljana čije će ime biti na glavnome križu i uz određenu postaju križnog puta. Hajmo, ljudi, dignite kredite, to je prilika koja se ne propušta, jer tko ima više novca taj je bliži Bogu. Sramota vas može biti, gospodine Mario, da se klanjate zlatnom teletu”, napisao je David u svojoj objavi koja je ubrzo postala viralna.

Raspustio crkveni zbor, a članice nazvao ‘zmijama otrovnicama’

Naravno, njegova objava nije se svidjela velečasnom Križancu kojeg od ranije prate neki neugodni skandali, a o kojima su izvještavali i mediji. Recimo, uoči prošlog Božića za vrijeme svete mise raspustio je župni zbor, a članice zbora nazvao “gospođama koje tračaju” i “zmijama otrovnicama koje šire negativnu energiju”. Prije nekoliko godina, na ispraćaju jednog pokojnika, dovezao se među posljednjima pa nije uspio parkirati tik do kapelice nego u blato pa nije želio izaći iz automobila dok se ne raščisti put do ulaza u kapelicu. A kada je preminuo jedan mještanin koji je živio u kući neposredno do župnog dvora te je često pomagao župnicima u raznim poslovima, velečasni Križanac odbio je da se za njega zvoni sa zvonika. Mještani Reke kažu da je jedini razlog tomu bilo to što je pokojnik bio pravoslavac.

Većina mještana Reke, dojam je novinara Jutarnjeg lista, o svome župniku nema najbolje mišljenje, ali malotko o tome govori naglas. Neki tvrde da je to stoga što se bliži vrijeme prve pričesti i krizme pa se mnogi ne žele zamjeriti velečasnome. I dok na sva usta hvale svoga bivšeg župnika Josipa Vidovića, koji je sada na službi u Jalžabetu, govoreći da je bio “duša od čovjeka”, na pitanja o sadašnjem župniku uglavnom sliježu ramenima.

“Ima dobre propovijedi”, kažu dodajući da načelno nije loš čovjek, ali da “ponekad nema takta s ljudima”.

Članice zbora prozvao zbog tračanja, a sam ogovara

Sam župnik za Jutarnji list nije htio govoriti o mladiću Davidu koji ga je kritzitrao na Facebooku jer je, kaže, sve već rekao u intervjuu za kršćanski portal book. Ondje je izjavio da Davida ne poznaje dovoljno dobro.

“Majka mu je, koliko znam, Židovka. On se, koliko čujem, deklarira kao ateist. Ono što sam čuo od njegovih poznanika jest da slovi kao problematičan”, kazao je.

Na te njegove riječi neki su župljani uzvratili da sada župnik čini ono za što je zimus prozvao žene iz raspuštenog crkvenog zbora – ogovara.

“Sve o malom Davidu je on negdje čuo, načuo, a da nije provjerio. I sada to javno iznosi. Što je to nego ogovaranje, želja da nekoga javno poniziš. Ali će nama s oltara vrlo cinični i onako svisoka docirati kako vidimo trn u oku brata svoga, a ne vidimo brvno u oku svome”, kazali su neki Rečani za Jutarnji list.

Jedna od članica crkvnog zbora koji je župnik zimus raspustio, Marija Lončarić, kaže da nakon tog događaja više ne ide na nedjeljnu misu u župu, kao što je činila proteklih 40 godina, već sada odlazi u Koprivnicu.

“On nas je raspustio bez razloga. Govorio je da tračamo, da smo zmije otrovnice. A 40 godina smo radile za župu, pekle kolače, ukrašavale crkvu za blagdane, pripremale sve. I onda odjednom više nismo bile dobre. Ni ja ni moja Ljubica ni Zlatica, ni ostale. Ja sam mu oprostila, ali kod njega na misu više nemam snage ići”, kazala je.

‘Kolege svećenici mi se dive kako imam toliko strpljenja biti ovdje’

Mira Relić Wolfensohn prisjeća se pak prvog župnika njihove župe, Ivana Kolara, koji je u Reki proveo punih 30 godina, a preminuo je 2010. godine.

“Devedesetih, kada je počeo rat, tu nije bilo lako pravoslavcima. No župnik Kolar im je tada pomagao koliko je mogao. Iako je bio katolički svećenik, pokapao je pravoslavce i zvonio za njih. Ali to je bio svećenik, velečasni, a ne ovaj, kojeg moj sin naziv tek gospodin jer nije dostojno da ga se zove svećenikom”, kaže gospođa Mira.

Nakon što su pročitali intervju svoga župnika, većina Rečana suglasna je kako se iz njegovih odgovora može iščitati da mu se više ne ostaje u njihovom mjestu. Osim toga, neki su župljani već pisali varaždinskom biskupu Josipu Mrzljaku o njegovom nedoličnom ponašanju i navodno zatražili da ga premjesti. Sam Križanec na to im je uzvratio u spomenutom intervjuu.

“Nitko se od kolega svećenika “ne trga” da bude župnik u Reki, jer dobro poznaju mentalitet koji ovdje vlada i to da ih čeka slična sudbina. Mnogi kolege svećenici mi se dive kako imam toliko strpljenja biti ovdje. Kao treće, ako takvi pojedinci uspiju biskupa uvjeriti da me premjesti, ja ću im čestitati”, poručio im je.

