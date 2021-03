OGROMNE RUPE U TLU, NASTALE NAKON POTRESA, IZNENADILE I STRANCE: Pogledajte video koji je BBC snimio na Baniji

BBC je objavio video koji je snimljen na Baniji, a prikazuje vrtače koje su se pojavile na tom području nakon potresa

Nakon potresa koji je krajem prosinca pogodio područje Banije, a osjetio se diljem Hrvatske, u Mečečanima su se pojavile vrtače. BBC je danas objavio video o vrtačama koje su se, kako piše BBC, počele pojavljivati u selu udaljenom 40-ak kilometara od glavnog grada te da njihova pojava nije neobična “s obzirom na potres magnitude 6,4 u prosincu”.

Također, dodali su kako stanovnici i geolozi primjećuju kako se vrtače pojavljuju često, što dovodi do značajne zabrinutosti na području koje se obnavlja nakon potresa.

‘Ono što je bilo čvrsto tlo postaje tekućina’

Seizmolog Ivica Sović u siječnju je, kada su se počele otvarati prve vrtače, pojasnio za Telegram kako i zašto dolazi do njih. Sović je rekao da je tlo uz rijeke Kupu i Savu nakvašeno te da kada dođe do potresa dolazi do kompaktiranja pijeska i propadanja zemlje i tada se pojavi rupa u tlu.

“Ono što je bilo čvrsto tlo, mokri pijesak, sada postaje tekućina. Ta tekućina se može ponašati i tako da izbije na površinu. Takav slučaj bio je u selu Brest. Tamo je pukla zemlja i izbacio se pijesak na površinu pa je to izazvalo pucanje nekih kuća, koje su potom neuporabljive”, rekao je tada Sović.

Na području Mečečana do kraja siječnja otvorilo se pedesetak vrtača, a najdublja zabilježena rupa nalazila se u neposrednoj blizini obiteljske kuće, a njena dubina iznosila je 15 metara. Početkom veljače broj vrtača povećao se na njih sedamdesetak

