‘Ni cjepivo ni preboljenje ne štiti od toga da možemo i dalje biti prijenosnici zaraze. Zbog toga ćemo se morati i dalje sljedećih mjeseci pridržavati mjera’, kaže epidemiolog Branko Kolarić

Epidemiolog Branko Kolarić kaže da je početak cijepljenja bolesti COVID-19 prvi korak prema početku kraja pandemije.

“Osobe koje su u institucijama starije životne dobi su najugroženije od ove bolesti jer je kronološka dob najznačajniji prediktor lošeg ishoda. A tamo gdje su ljudi u kontaktu bolest se lakše prenosi i oni su nam uvijek bili prioritet za zbrinjavanje”, kazao je gostujući na televiziji N1.

‘BILO JE BRZO, NISAM SE NI SNAŠLA’; Branka Aničić (81) nada se povratku u normalni život, a ima poruku za sve koji ne vjeruju u cjepivo

‘Ovo danas je simbolično, ali je nada i veliki korak’

Komentirajući početak primjene cjepiva, Kolarić je kazao kako je to trenutak koji se čekao od početka pandemije te da ga je (ugodno) iznenadilo što se s cijepljenjem počelo već ove godine.

“Ovo danas jest simbolično. S obzirom na broj doza to je 0,25 posto populacije Hrvatske koje može biti pokriveno prvom dozom. To je nada i ključni korak. Mjere koje smo do sad imali su iste za sve bolesti koje se prenose respiratornim putem, a sada imamo cjepivo koje djeluje specifično na ovaj virus. S obzirom i na nove varijante virusa i mutacije još je veća važnost ovog cjepiva”, poručio je Kolarić.

Za postizanje procijepljenosti od 60 do 70 posto potrebni su, kaže, mjeseci.

“Srećom da smo članica EU pa imamo i pravednu distribuciju i planiranu zajedno s ostalim članicama tako da nećemo zaostajati, no sigurno će biti u pitanju mjeseci. Ako se do ljeta procijepi dobar dio, to bi bio dobar uspjeh. U sljedećih mjesec ili dva, ako nam cjepivo dolazi prema planiranom, mogli bi procijepiti najugroženije, a to su korisnici domova za starije”, ustvrdio je Kolarić.

‘NISAM NI SEKUNDE DVOJILA HOĆU LI SE CIJEPITI’; Mlada specijalizantica iz Zarazne: ‘Nisam ga ni osjetila, osim blagog osjećaja peckanja’

‘Još neko vrijeme morat ćemo nositi maske’

No, bez obzira na cijepljenje, Kolarić kaže kako ćemo još neko vrijeme morati nositi maske.

“Bez obzira što smo se cijepili i što smo imuni, i dalje trebamo nositi maske i pridržavati se mjera dok god ne proglasimo kraj epidemije. Razlog je što osoba koja ili preboli ili se cijepi više se neće zaraziti od nekog drugog, ali može zarazu prenijeti od osobe A na osobu B. Ni cjepivo ni preboljenje ne štiti od toga da možemo i dalje biti prijenosnici zaraze. Zbog toga ćemo se morati i dalje sljedećih mjeseci pridržavati mjera. Srećom imamo pad broja zaraženih, ali još uvijek je 20% od testiranih pozitivni, s čim ne možemo biti zadovoljni”, kazao je.

Kolarić smatra kako nas upravo pojava mutiranog soja upozorava da se trebamo cijepiti.

“U Hrvatskoj nemamo registriran novi soj, prati se, nemamo razvijene takve laboratorije za praćenje kao u najvećim europskim državama, ali pratimo situaciju i moguće je da nova varijanta dođe i do Hrvatske, a to znači ponovno brže širenje virusa i opterećenje na zdravstveni sustav, taman nakon što bilježimo pad. Nova varijanata virusa nas upozorava da ćemo s cijepljenjem morati suzbiti epidemiju. Ako dovoljan broj bude imun, epidemija će stati i moći ćemo odahnuti i vratiti se životu kakvom se sjećamo od prije godinu dana”, istaknuo je.

MIRJANA BARIĆ SE PRVA CIJEPILA U KARLOVCU: ‘Imam bolesti koje korona jako voli i ne bi bilo dobro ako me uhvati…’

‘Pad broja zaraženih posljedica je donesenih mjera’

Pad broja zaraženih u Hrvatskoj proteklih dana Kolarić tumači posljedicom novih restriktivnih mjera.

“Sad imamo registriran manji broj slučajeva, ali pad je posljedica mjera koje smo uveli. Zato i imamo tako stroge mjere u ovo blagdansko vrijeme. Kada ne bi bilo tih mjera, sigurno se ne bi zabilježio ovakav pad broja zaraženih na PCR testiranju. Antigensko testiranje bi također trebalo izvještavati i pratiti trendove, to bi nam omogućilo da imamo bolji uvid u broj zaraženih. I broj svih umrlih bi trebalo zabrajati, bilo da umru bolnicama ili domovima za starije ili u vlastitim kućanstvima”, rekao je.

‘Možda će biti nekih ograničenja za ljude koji se neće cijepiti’

Na koncu je kazao kako cjepivo protiv bolesti COVID-19 neće biti obavezno, ali će se bilježiti tko se cijepio, najvjerojatnije u nekom obliku e-dokumenta.

“Možda će biti nekih ograničenja za ljude koji se neće cijepiti u smislu putovanja avionima, odlaska na koncerte, grupno druženje ili nešto tako jer moramo dostići jednu razinu građanske odgovornosti”, kazao je Kolarić.

VON DER LEYEN UOČI POČETKA CIJEPLJENJA U EU: ‘Ovo je dirljivi trenutak europskog jedinstva’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.