RASPADA SE OGRADA NA FREKVENTNOJ PROMETNICI; Grad tvrdi da je to nebitno, stručnjak upozorava: ‘Prijeti teška nesreća, ovo je žalosno’

Dio ograde na zagrebačkoj petlji mogao bi nekome pasti na glavu, a tada bi moglo biti kasno

Prošle godine stanovnici metropole saznali su da su mostovi u Zagrebu zapravo nesigurni za hodanje ili prometovanje. Zato je krenula sanacija nekih mostova koji su u lošem stanju, ali ne i nekih drugih “mjesta” gdje se promet također odvija svakodnevno. U ožujku smo pisali i upozorili na katastrofalno stanje zaštitne ograde na petlji s koje se dnevno na tisuće vozača u automobilima spušta sa Slavonske avenije na Aveniju Marina Držića.

Tada je prometni stručnjak Željko Marušić rekao da bi se ta cesta trebala odmah zatvoriti jer je zaštitna ograda opasna. Riječ je o “izgriženoj” i truloj ogradi, koja već godinama izgleda oronulo pa je Marušić upozorio da ako slučajno dođe do sudara te automobil probije ogradu, vozač će najvjerojatnije završiti mrtav. Tada je objasnio da je takvo stanje sada pitanje policije i nadležnih službi koje su zakazale.

‘Opasno i sramotno’

Iako smo tada na stanje ograde upozorili Dinka Bilića, pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, njegov odgovor je glasio da tu nije riječ o ogradi koja štiti automobile nego radnike koji bi eventualno popravljali taj dio ceste. Bilić tvrdi da ta ograda ne ugrožava vozače.

No, da i ne ugrožava vozače, koliko ugrožava pješake i bicikliste koji svakodnevno šeću stazom na Držićevoj? Na prvi pogled, reklo bi se značajno. Naime, od ožujka ova ograda je samo još više uništena i jedan dio nje mogao bi se nekome srušiti na glavu.

“Ovo tu je jako opasno, još ništa nisu poduzeli u vezi toga, valjda nije važno što djelić ograde može pasti djetetu ili bilo kome drugome tko bude prolazio. Vjerujem da ni potres nije baš previše pomogao, ovo je sramotno na što sliči”, komentirala je jedna stanovnica zagrebačke Savice za naš portal.

Marušić: ‘Razočaravajuće da se ništa nije poduzelo. Pitanje je u kakvom je stanju ta petlja iznutra’

Kada smo na ovu temu prvi put razgovarali sa Željkom Marušićem, bio je šokiran izgledom ograde. Sada, šest mjeseci kasnije, ograda je u još gorem stanju, a prometni stručnjak je i dalje osupnut prizorom s petlje. Primijetio je da se apsolutno ništa za popravak ograde te za sigurnost vozača i pješaka nije poduzelo i to smatra razočaravajućim.

“U Gradu se pravdaju time da to nije ograda za vozače, ali ta ograda je nekome očito namijenjena. Takva uništena i poluraspala ograda jednostavno nije namijenjena nikome. Rekao bih da je zapravo pitanje u kakvom je stanju ta petlja iznutra baš kao što je i slučaj s mostovima. To nije ispitano, ali prema mom mišljenju, mislim da stanje nije dobro i pitanje je vrijedi li uopće raditi sanaciju. Ako ne vrijedi ni raditi sanaciju, zašto se onda to radi? Ne vjerujem da postoji neki neovisni stručnjak koji bi rekao da bi se to sve trebalo rušiti. To vam je kao sa zubom, ne vrijedi ga ‘krpati’ ako je pokvaren jer će jednom samo buknuti. To je opasnost”, kazao nam je Marušić.

Marušić ponovno proziva nadležne i kaže da bi se mogla dogoditi nesreća kada je u pitanju ograda i to sa smrtnim posljedicama. Smatra žalosnim činjenicu što građani i mediji moraju upozoravati na opasnost, a da oni koji bi trebali voditi računa o prometnicama, njihovu izgledu te sigurnosti to ne čine. Isto tako, smatra stručnjak, valjalo bi ispitati postoje li osobe koje bi mogle neovisno ispitati stanje mostova i prometnica pa reći da bi se nešto trebalo rušiti.

Bilić: ‘Još jednom ponavljamo da ograda nije namijenjena vozačima’

Ponovno smo upit u vezi ove teme poslali Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Opet nam je odgovorio pročelnik Dinko Bilić koji ponavlja svoj odgovor od ožujka.

“Kao što smo Vas već i ranije obavijestili, zaštitna ograda servisne staze na trećem nivou petlje Slavonske avenije i Avenije Marina Držića oštećena je na nekoliko mjesta. Projektni zadatak za izvanredno održavanje trećeg nivoa petlje na predmetnom raskrižju izvan razine je izrađen te je, između ostalog, obuhvaćeno i održavanje ograda revizionih staza. Predmetna aktivnost će se uvrstiti u plan održavanja javnih prometnih površina, odnosno u plan izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta za 2020. godinu te će tijekom godine biti pokrenuto javno nadmetanje za projektiranje izvanrednog održavanja III nivoa ‘Držićeva’.

Još jednom naglašavamo da je zaštitna ograda na servisnoj (revizionoj) stazi namijenjena zaštiti osoblja koje vrši popravke, čišćenje i ostale radove na nadvožnjaku. Reviziona ograda nije predviđena za sprječavanje slijetanja motornih vozila s kolne površine, već u tu svrhu služi zaštitna elastična odbojna ograda, postavljena ispred revizionih staza i revizione ograde”, stoji u odgovoru pročelnika Dinka Bilića.

Ipak, nismo dobili odgovor na pitanje tko će biti odgovoran ako jedan dio ograde, koji očito visi, padne na glavu prolazniku koji se tamo našao. Jedno što možemo savjetovati pješacima i biciklistima koji se kreću stazom po Držićevom jest: držite oči dobro otvorene kada prolazite ispod petlje.