OGORČENI: Bez ceste zbog radova, pa mogu jedino brodom – a uhvatilo ih nevrijeme i tuča: ‘Bila je tu i beba!’

Državna cesta koja spaja Omiš sa zaleđem od subote do početka srpnja je zatvorena, a razlog je nastavak radova na omiškoj obilaznici. Dok je istočni tunel nad kanjonom godinama već probijen, zapadni se tek sada probija. Sada se automobilom može jedino 40 kilometara obilazno te je za sve ostale organiziran prijevoz brodicama, piše Morski.hr.

Hrvatske ceste su za lokalno stanovništvo organizirale brod koji uplovljava svakih 15 minuta od 5 do 23 sata pa stanovnici Zakučca jedino tada mogu do mosta u Omišu. Na brodicu stane 15 osoba, no od ponedjeljka tu je i brod koji prima 70 ljudi. Inače, prijevoz je besplatan.

Grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom u nedjelju navečer razlog je nenadanih nevolja skupine građana. Jedna od njih koja se našla na brodici, vrlo je ljutita zbog nedjeljnog iskustva, a njezinu objavu Morski.hr prenio je u cijelosti.

‘Ljudi se na brodu smrzavaju i kisnu bez rasvjete, bila je tu i beba’

“Dragi Grade, gradonačelniče, poglavarstvo, Hrvatske ceste, novinari i svi ostali… di ste sad? Lipo je bilo blebetat i snimat se po suncu! A di ste sad? Nama prijevoz i cesta tribaju i po suncu i po kiši i kad je krupa i po buri i po jugu i po danu i po noći! A’l evo… Drugi je dan zatvorene ceste i udrila je krupa! U brodu su ljudi među kojima i beba! Brod isplovit ne može! Ljudi unutra stoje, smrzaju se, KISNU i čekaju… da, kisnu! Jer ove cerade ne da su polupropusne nego propusne! A ljudi do grada (ili dalje) moraju doć! A ima i ljudi koji se iz grada moraju vratit kući. A vi ste sigurno na sve mislili? Ljudi iz zaleđa imaju autobuse koji su preusmjereni na Žrnovnicu i Podstranu pa eto obilaznim putem mogu, a Zakučac?

Ne triba njima bus… jer sigurno svaka osoba ima auto i vozi?! I šta je s osobama koje dođu u Zakučac i odu u Omiš i nevrime im ne dozvoljava vratit se brodom? Tribaju se teleportirat u Zakučac pa nastavit autom kući. Btw, ovaj mostić koji je napravljen u Zakučcu je baš siguran! Toliko siguran da se odmah večeras jedna osoba okliznula i razbila! Ne znam koji je materijal… Lim neki, željezo, nešto takvo, al’ baš pametno i promišljeno! Ekstra sigurno i pravi materijal za hodanje po svim vremenskim uvjetima! ČESTITAM!

Plus, u brodu nema ni rukohvata ni rasvjete, nit brod ima skalu, a na pitanje žene s dječjim kolicima, bebom i još jednim djetetom: ‘Može li netko dati ruku/pomoć?’, odgovor vozača je: ‘Nema kontakta zbog korone!’. SRAMOTA!”, napisala je revoltirana građanka na Facebook stranici Grada Omiša te priložila video vožnje brodom od nedjelje.