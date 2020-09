OGORČENA SPLIĆANKA PISALA BEROŠU: ‘Svakome se, ministre, živi. Tim ljudima se ne smiju zatvoriti vrata pred nosom zbog korona strke’

Tako velik broj bolesnika čeka na preglede u splitskom KBC-u, a prije svega se radi o teškim bolesnicima čiji je život ugrožen

Koliko je teško drugim pacijentima za vrijeme pandemije koronavirusa pokušala je ilustrirati jedna Splićanka. Podaci ove žene poznati su redakciji portala Dalmacija danas, a ona je ukazala na nezadovoljstvo podovodom organizacije zdravstvenog sustava na Odjelu onkologije splitskog KBC-a.

Kazala je da nema nikakvih primjedbi na rad liječnika bolnice, no da je prije svega nezadovoljna prevelikim listama čekanja bolesnika. Tako velik broj bolesnika čeka na preglede, a prije svega se radi o teškim bolesnicima čiji je život ugrožen. Preko portala Dalmacija danas pismom se obratila ministru zdravstva Viliju Berošu:

“Ministre Beroš, pišem Vam kao ‘ćer’ svog oca, onkološkog bolesnika, kojem je prije šest godina dijagnosticiran karcinom debelog crijeva od kojeg se uz pomoć vrhunskog splitskog tima liječnika uspio izliječiti. Nažalost, prošle godine mu je dijagnosticiran novi karcinom – karcinom mjehura. Nakon mjeseci i mjeseci čekanja zbog korona strke, čekanja na preglede, razgovore, konzultacije s doktorima, napokon se liječi na splitskog onkologiji čijem timu vjerujem.

No, ne znam je li znate, odnosno, jeste li ikada vidjeli kolika horda ljudi čeka red na tom odjelu? Koliki broj pacijenata ima svaki doktor koji se nastoji posvetiti svakom bolesniku? Znate li da se na tom odjelu čeka satima? Svatko bi što prije došao na red, jer je svakome jednako hitno. Svakome se, ministre, živi. Svatko se na tom odjelu bori. Jer da je suprotno, onda ne bi ni dolazili tamo.

‘Doktore, znate da je jednom takvom pacijentu vrijeme SVE’

Onkološki pacijenti su prije imali prednost upisa na kontrolna snimanja. Sada toga više nema. Čekaju kao i svi drugi. Kada i AKO dođu na red.

Doktore, znate da je jednom takvom pacijentu vrijeme SVE. Nedopustivo je da čovjeku kojega rak izjeda kažete da su mjesta popunjena i da se vrati sljedeći mjesec. Čovjeku s jednom, dvije ili više uputnih dijagnoza. Čovjeku koliki god bio. Čovjeku kojeg je prokleto strah. On možda nema vremena do sljedećeg mjeseca. On možda sljedeći mjesec neće moći čekati ispred centralnog šaltera u nadi da će netko od svog snimanja odustati.

Također, znam da postoje privatne poliklinike gdje pacijent odmah može doći na red, ali znate li koliko hrvatskih građana nema novca za platiti privatno snimanje? A govorimo o jednako hitnim slučajevima.

‘Pomozite ljudima koji žele živjeti’

Apeliram na Vas kao čovjeka, doktora i stručnjaka da pomognete ljudima u nevolji. Ljudima koji žele živjeti. Ljudima koji ne mogu pristupiti liječenju dok ne donesu nalaze pretraga. Ljudima kojima se čini da nemaju sreće. Bolesnicima koji žele ozdraviti.

Ti bolesnici ne mogu i ne smiju čekati. Tim ljudima se ne smiju zatvoriti vrata pred nosom. Te ljude se ne smije otpisati. Neovisno o dobi svakog pojedinog pacijenta valja prije svega voditi računa o tome da je to nečiji član obitelji – tata, mama, suprug ili supruga, brat ili sestra. Voljena osoba. Čovjek koji zna da je bez zdravlja sve materijalno jedno veliko ništa. Jer bolest ne bira”, poručila je Splićanka u pismu Ministarstvu zdravstva.

