OGORČENA MAJKA UPLAKANOG PRVAŠIĆA IZ SL. BRODA: ‘Kao društvo smo davnih dana dobili jedinicu, ali ovo je dno dna’

‘Rekla sam im da moje dijete ne podnosi buku, da se jako uznemiri. Onda ga dovedite malo kasnije, rekli su mi. To smo učinili i dobili smo ‘šamarčinu’ kakvoj se nismo nadali’

Očajni roditelji uplakanog autističnog dječaka koji nije mogao imati danas svoj prvi dan škole jer nema asistenta ispričali su što se danas točno dogodilo s njihovim sinom. Podsjetimo, otac Hrvoje Kozmus danas je na društvenim mrežama objavio fotografiju svog uplakanog 8-godišnjeg sina Filipa ispred OŠ Bogoslava Šuleka uz opis “Hvala vam na prekrasnom prvom danu škole”.

“Pomoćnika nema. Nitko nam ništa nije htio reći prije, iako smo bili u školi. Da bi danas saznali da nema pomoćnika jer je na obuci. E i da, jedan pomoćnik na troje djece. Stvarno ‘krasno’. Hvala vam na ‘prekrasnom prvom danu škole”, napisao je otac. Nakon što su gotovo svi domaći mediji prenijeli ovaj slučaj, roditelji su ispričali što je bilo. Osim toga, oglasila se i škola.

‘HVALA VAM NA PREKRASNOM PRVOM DANU ŠKOLE’: Prvašić s posebnim potrebama uplakan pred školom jer nema pomoćnika u nastavi

Majka dječaka želi ‘uskočiti’ dok ne dođe asistent

“Zaključila sam ono čega sam, nažalost, i prije bila svjesna, da smo mi roditelji prepušteni sami sebi. I sutra ću voditi dijete u školu, pisat ću ministarstvu. Neću se predati. Ponudit ću da ostanem u razredu. Radila bih sve dok ne educiraju asistenta”, ispričala je za 24sata Sanja Bešlić Kozmus, majka dječaka. Dok je novinarima pričala što se dogodilo, majka nije mogla zaustaviti suze. Kaže da je krajem prošlog tjedna bila u školi te je htjela razgovarati s učiteljicom i asistentnom u nastavi. Međutim, rekli su joj da nema nikoga, ali da u ponedjeljak dođe normalno s djetetom u školu.

“Rekla sam im da moje dijete ne podnosi buku, da se jako uznemiri. Onda ga dovedite malo kasnije, rekli su mi. To smo učinili i dobili smo ‘šamarčinu’ kakvoj se nismo nadali. Dijete je primijetilo da se nešto događa. Počeo je plakati, otišao je od nas i sjeo na stepenice tražeći da ga vodimo kući. Rekli su nam da je asistent na edukaciji. Ostali smo šokirani kad smo saznali da je određen jedan asistent na troje djece s različitim dijagnozama i da su ih sve stavili u isti razred”, govori majka te dodaje da joj nije preostalo ništa drugo nego sa sinom otići kući.

Očajna majka drži da je škola učinila sve što je mogla, ali da su onim na višim instancama zakazali, što se prvenstveno odnosi na Ministarstvo obrazovanja.

‘Ne znamo hoćemo li asistenta sutra vidjeti’

Majka prepričava da su ona i suprug danima prije svog sina pripremali za školu. Kaže da je sin prvo odbijao ići u školu, no da je tu činjenicu na kraju prihvatio, kako to i obično biva kod njega. Nakon što su ga jedva odobrovoljili da ide u školu, doživjeli su ovu neugodnu situaciju.

“Tek kada su svu djecu prozvali ušla sam u razred i pitala sam defektologinju, gdje će moje dijete ići, u kojemu će razredu biti njegova nastava, tko mu je učiteljica koja će ga voditi u posebnom odjelu. Po meni on je trebao otići u razred da se upozna s učiteljicom iz posebnog djela, s drugom djecom i asistentom u nastavi. Asistenta nije niti vidio, ne znam hoćemo li ga i sutra vidjeti, ne znamo tko je ta osoba uopće. U gradu su mi rekli da je cijelu stvar zeznulo ministarstvo, mene u konačnici to ne zanima, tko je sve zeznuo, ja hoću da moje dijete ide u školu. Iskreno govoreći ovome se nismo nadal”, navodi Sanja Bešlić za 24sata.

APEL PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU: ‘Odgodite odluku o ukidanju pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju’

‘Ovo je dno dna, a odgovorni su svi’

Očajka majka ispričala je HRT-u da je o problemu s asistentnom pitala i nadležne institucije u Slavonskom brodu kako bi saznala što se dogodilo jer je zahtjev za asistenta s potpunom dokumentacijom predala još u lipnju.

“Kao društvo smo davnih dana dobili jedinicu, ali ovo danas je dno dna. Djece s poteškoćama u razvoju sve je više. Gura li država i sustav kao nojevi glavu u pijesak i misle da će se to preko noći riješiti čarobnim štapićem. Autizam je stanje koje traje čitav život i mi se borimo, a onda nas sustav vrati unazad. Ne samo što su nas vratili unazad, nego nas to ubije psihički i moralno maksimalno. Tražite potporu, nadate se na nekim mjestima gdje bi bilo logično da ima potpore, prvenstveno tu govorim o lokalnoj razini – i onda tu zakaže. Da su nam rekli ministarstvo nema novca, skupljali bi kao što se skupljaju donacije, tako bi i mi za asistente”, kazala je Sanja Bešlić Kozmus HRT-u.

Isto tako, majka smatra da su odgovorni svi – od škole preko grada pa do Ministarstva. Tvrdi da novca sigurno ima ako ga Ministarstvo prikuplja od EU fondova.

“Sjede li tu sposobni ili nesposobni ne ulazim u to, ako dobivaju plaću, izvolite odradite posao. Ovo nije prvi slučaj, to se događa iz godine u godinu. Svake godine vidite na televiziji neke roditelje, škola počinje, nema asistenata. To nije problem od jučer, moraju li svake godine roditelji voditi neke bitke… Ako je bit integracija i inkluzija naše djece u društvo, o čemu mi onda više pričamo”, ogorčeno će majka.

Iz škole kažu ‘da su se trudili da početak škole za svu djecu prođe što bolje’

Slavica Đurđević, ravnateljica OŠ Bogoslav Šulek koju pohađa 1007 učenika, tvrdi da je škola učinila sve sa svoje strane kada su u pitanju učenici s teškoćama u razvoju te ju smeta što se na kraju njihovo ime spominje i što ispada da je škola kriva.

“U utorak ću reći pravu istinu što se u istinu dogodilo i gdje su nastali problemi. Majka prigovara da je jedan asistent na troje učenika, to mi ne određujemo, vrlo se dobro zna da je to propisalo ministarstvo. Jako nam je žao što umanjio sav naš trud kojeg smo uložili da bi početak školske godine za svu djecu prošao što bolje”, kazala je ravnateljica Đurđević za 24sata.

‘Vrijeme je da se pomoćnici u nastavi okupe se i budu podrška jedni drugima’

Udruga pomoćnika u nastavi o ovom slučaju se oglasila na društvenim mrežama. Kažu da je ovo stanje na početku školske godine, stanje koje traje već godinama. Smatraju da je vrijeme da se “pomoćnici u nastavi zbiju, okupe te budu podrška jedni drugima”. No, imaju par pitanja i za Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

“Iako svaku iduću školsku godinu iščekujemo u nadi da će biti bolje, pokaže se da sve bude isto ili gore. Istodobno pitamo Ministarstvo znanosti i obrazovanja je li ovo pravo lice mjerodavnih institucija kad je riječ o djeci s teškoćama u razvoju? Je li se u jeku silnih reformi smjelo ovako nešto dogoditi?”, pitaju iz Udruge.

Divjak: ‘Za ovu godinu odobreno je 800 pomoćnika u nastavi više nego prošle’

Ministrica Blaženka Divjak na pitanje zašto nije riješen problem pomoćnika u nastavi odgovara da je za ovu školsku godinu 800 pomoćnika u nastavi više nego prošle godine. U prošloj školskoj godini bilo ih je 3064, a nova odobrenja donijela su 3800 pomoćnika u nastavi. Ministrica kaže da su neki zahtjevi udruga dolazili do kraja kolovoza. Divjak je istaknula da taj problem rješavaju stručnjaci i da su ti isti stručnjaci intenzivno na tome radili ovaj i prošli vikend.

“Problem koji se postavlja pred nas, uz pomoćnike, a i posebne razredne odjele, je kompleksan. Podsjetila bih na riječi jedne profesorice: ‘Kad su u pitanju djeca s teškoćama, nema jednostavnih rješenja i svakom djetetu trebamo omogućiti primjerenu prilagodbu'”, rekla je Divjak.