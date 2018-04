OGNJEN KRAUS O JAČANJU FAŠIZMA: ‘Mržnja je počela rasti nakon kampanje predsjednice i Karamarka’

Većina ljudi koji su preživjeli strahote koncentracijskih logora u zločinačkoj NDH nisu dobili nikakvu odštetu, dok Hrvatska, iako nije pravna nasljednica, daje mirovine ustašama, ističe Kraus. Dodaje kako je Hrvatskoj potrebna katarza kakvu je prošla Njemačka kako bi se očistila povijest.

TRI KOLONE U JASENOVCU: Danas na komemoraciji državna kolona, manjine bojkotiraju a predsjednica je već odala počast

Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus bio je gost emisije “Nedjeljom u dva“.

Na početku emisije Ognjen Kraus rekao je da je zadovoljan današnjom komemoracijom u Jasenovcu i onim što je na njoj rečeno, ali je razočaran malim brojem ljudi. Također smatra kako bi o Jasenovcu trebalo više educirati mlade, ali i odrasle ljude jer “u udžbenicima iz devedesetih NDH nije bila prikazivana kao zločinačka tvorevina”.



Ubijeno 20.000 djece po rasnim zakonima

“Treba reći istinu o Jasenovcu, ona se zna. U njemu je ubijeno više od 80 tisuća ljudi, od toga više od 20 tisuća djece – po rasnim zakonima NDH. Hrvatska treba učiniti isto što i Njemačka, donijeti zakone koji se trebaju provoditi. Treba napraviti katarzu i očistiti povijest. Razlika je kad se zločin dogodi prema rasnim zakonima kao u NDH i kad se u to uključe djeca”, kazao je Kraus.

Pogrešno se stavlja isti nazivnik

Ističe i kako je potpuno pogrešno izjednačavati NDH i Jugoslaviju. “Nikad se ne govori o zločinima u NDH da se ne spominju totalitarni sustavi”, rekao je. Smatra da neki mladi ‘ustaštvo’ doživljavaju kao ‘punk’, tj. pobunu protiv sustava jer o tome jednostavno nisu učili. Doduše, ističe kako ni u Jugoslaviji nije bilo nimalo razumijevanja za Židove.

“Između 1948. i 1952., polovina Židova koji su preživjeli – morala se odreći državljanstva i imovine, nakon čega im je imovina oduzeta, pa je vraćena pa onda opet oduzeta”. Govoreći o povratu imovine danas, rekao je kako Hrvatska nije nasljednica NDH, a zakon je najrigorozniji prema preživjelim Židovima od kojih su ostali “ostaci ostataka”.

“Od 25 tisuća Židova u Hrvatskoj je preživjelo njih malo manje od 4 tisuće”, kaže.

No ističe jedan jezivi paradoks.

“Morate znati da većina ljudi koja je u logorima proživjela strahote nikad nije dobila nikakvu odštetu, a ustaše koji su se vratili dobili su mirovinu”, dodao je.

Sve je postalo gore kako je krenula Karamarkova kampanja

“Situacija u Hrvatskoj je gora i postala je ksenofobna početkom kampanje Kolinde Grabar-Kitarović i Tomislava Karamarka“, kazao je.

Naveo je kao primjer postrojavanja stranke i Dražena Keleminca i “prosvjed u Savskoj protiv Mirjane Rakić“. Složio se da desnica jača diljem Europe, a to je trebalo zaustaviti jasnom reakcijom. “Pokušava se u ovom momentu nešto napraviti i to pozdravljam, ali postoji strah starije generacije koja je već to prošla”, zaključio je Kraus.