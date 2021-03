OGLUŠILI SE NA MJERE: Dubrovački župnici održavali krizme u zatvorenom – na jednoj je bilo više od 100 ljudi!

Sakrament potvrde, koji je podijelio don Miljenko Babaić, krizmanici su dobili 20. veljače, kad se situacija oko Covida u Županiji bitno pogoršala, a Županijski stožer je nakon samo šest dana najavio strože mjere od Konavala do Stona

Iako su epidemiološke mjere tijekom veljače bile na snazi te su predviđale zabranu svih javnih okupljanja na kojima nazoči više od 25 osoba odnosno privatnih okupljanja s više od 10 osoba, tijekom prethodnog razdoblja su se na području Dubrovačko-neretvanske županije održale tri krizme.

Kako su za Dubrovački dnevnik potvrdili iz Dubrovačke biskupije, dvije krizme održale su se sredinom veljače – u župi Presvetog Spasitelja Mokošica na kojoj je bilo 13 krizmanika te u župi Pomoćnice kršćana Orebić gdje je bilo 11 krizmanika.

Vrijedi spomenuti kako se sakrament potvrde krizmaniku dijeli uz prisutnost jednog kuma, što bi značilo kako je na krizmi u Mokošici bilo minimalno 26, a u Orebiću 22 ljudi. No, na fotografiji objavljenoj na mrežnim stranicama župe u Mokošici jasno je vidljivo kako je u zatvorenom prostoru, u crkvi, nazočilo više od 50 ljudi od kojih većina ne nosi maske.

‘AH, MJERE… MJERE KAŽU SVAŠTA’; Kršenje pravila – u crkvi: ‘Čujte, prvo se moraju pridržavati oni koji su to naredili…’

Na jednoj krizmi više od 100 ljudi

Najviše krizmanika, čak njih 34, bilo je u župi Svetog Ilara u Mlinima. Taj broj se, uz kumove, penje na 68, a krizmi su nazočili i roditelji.

Izvori za Dubrovački dnevnik tvrde kako je krizmi zasigurno nazočilo više od 100 ljudi. Sakrament potvrde, koji je podijelio don Miljenko Babaić, krizmanici su dobili 20. veljače, kad se situacija oko Covida u Županiji bitno pogoršala, a Županijski stožer je nakon samo šest dana najavio strože mjere od Konavala do Stona.

Župnici ignorirali mjere

Iz Dubrovačke biskupije na upit Dubrovačkog dnevnika su odgovorili kako su se zbog epidemiološke situacije krizme lani odgodile za ovu godinu te kako su se, uz ovogodišnje, trebali krizmati i prošlogodišnji krizmanici. “Zbog velikog broja krizmanika odlučeno je da će biskup ovlastiti župnike da mogu u svojim župnim zajednicama, uz dogovor s roditeljima i poštivanje svih epidemioloških mjera, podijeliti sakrament sv. Krizme”, odgovorila je Dubrovačka biskupija.

U prijevodu, župnici su bili ovlašteni podijeliti sakrament, ali uz poštivanje svih epidemioloških mjera, no oni su se na njih oglušili. Uopće, stječe se dojam kako ni Biskupija, a ni Stožer nisu bili upućeni u to što se naposljetku dogodilo. Odgovorili su i kako su, prema izvještaju župnika župe Svetog Ilara u Mlinima, krizmanici krizmani u odvojenim grupama uz poštivanje epidemioloških mjera, s čime je, tvrde, upoznat i Stožer. No, na portalu Župčica objavljena je fotografija krizmanika koji su se fotografirali u crkvi s Babaićem, od kojih nitko ne nosi zaštitnu masku, a sama činjenica kako je održano okupljanje s preko 100 ljudi, u vremenu kad su javna okupljanja ograničena na 25 ljudi, a privatna na 10, govori dovoljno. Iz Dubrovačke biskupije su i sami u svom dodatnom odgovoru potvrdili kako su na održanim krizmama prekršene mjere.

“Kako bi se mogle poštivati važeće epidemiološke mjere, župnik u župi sv. Ilara Mlini je u komunikaciji sa Stožerom odlučio sakrament krizme podijeliti na dva odvojena slavlja. Predviđeno je bilo da u crkvi budu samo krizmanici i kumovi, dok su ostali trebali ostati ispred crkve. Sve tri krizme su održane u crkvi. S obzirom da se u praksi pokazalo da nije bilo moguće u potpunosti poštivati epidemiološke mjere, dana je uputa ostalim župnicima da krizme odgode”, odgovor je Biskupije. Iz Biskupije su također odgovorili kako je od početka godine do kraja ožujka bila planirana podjela sakramenta krizme u ukupno sedam župa.

“Od toga su u dogovoru župnika i roditelja četiri krizme odgođene, a tri su se održale. Odgođene su dvije krizme koje su trebale biti u veljači i dvije krizme koje su se trebale održati koncem ožujka”, stoji u njihovom odgovoru. Zanimljivo je kako su krizme, slučajno ili ne, župnici odgađali nakon upita Dubrovačkog dnevnika, premda se donedavno o njima razgovaralo kao da će se dogoditi i bile su u planu.

OBJAVLJENI DETALJI KAZNI ZA KRŠENJE MJERA: Za privatnu zabavu mogli bi platiti i 10.000 kuna; Beroš građanima: ‘Prijavljujte tulume’

Stožer demantira da se ijedna održana krizma dovodi u vezu sa zarazom

Dubrovački dnevnik uputio je upit Stožeru civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije odakle su odgovorili kako za održane krizme nisu vrijedila neka posebna pravila, izuzev onih koja su tad bila na snazi.

“Za održavanje krizmi ne postoje posebne mjere koje su izuzete iz izmjena Odluke, no uviđajući specifičnost situacije, Stožer CZ DNŽ početkom ožujka uputio je dopis Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (koja pokriva područje Neretve) te Dubrovačkoj biskupiji napomenuvši da se tijekom svih vjerskih okupljanja, u zatvorenim i na otvorenim prostorima, poštuju propisane epidemiološke mjere kako bi na takav način doprinijeli smanjenju mogućeg širenja koronavirusa tijekom vjerskih okupljanja na našem području”, odgovorili su iz Stožera.

Iz Stožera su demantirali kako se ijedna od održanih krizmi dovodi u izravnu vezu sa zarazom Covid -19. Ipak, vrijedi spomenuti kako su od kraja veljače brojke novozaraženih u Župi počele naglo rasti, a početkom ožujka su premašile broj novozaraženih u Konavlima koje su imale najbrži porast novooboljelih od Covida u cjelokupnom razdoblju.

TKO ĆE KONTROLIRATI EPIDEMIOLOŠKE MJERE U CRKVAMA? ‘Upadanje policije nije preporučljivo jer je crkva zaštićena od njihove kontrole’

Roditelji krizmanika nisu oduševljeni održavanjem krizmi

Novinari Dubrovačkog dnevnika su u razgovoru s nekolicinom roditelja i osoba koje su bliske roditeljima krizmanika, stekli dojam da oni u pravilu nisu bili oduševljeni održavanjem krizme tijekom bilježenja naglog porasta novih zaraza u županiji.

Zato uglavnom pozdravljaju odgode događanja te neki od njih vjeruju kako do toga ne bi ni došlo da cijeli slučaj nije izašao u medijima.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.