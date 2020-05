OGLASIO SE VAKULA, UPALJEN METEOALARM! Stiže drastična promjena vremena: Tlak, jugo jača, stiže jako nevrijeme

Državni hidrometeorološki zavod oglasio je žuti meteoalarm za sutra

“Do ponedjeljka nam slijedi jačanje juga i jugozapadnjaka, koje zaslužuje čak i upozorenja DHMZ-ovih stručnjaka, te daljnji pad atmosferskog tlaka zbog dotoka razmjerno toplog zraka. Prema biometeorološkoj prognozi to neće dobro podnositi glava svaka”, objavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula na početku nove prognoze.

Kaže kako će sutra samo ponegdje pasti malo kiše, no već u ponedjeljak i osobito u utorak bit će je mnogo više. Bit će mjestimičnih pljuskova s grmljavinom, u utorak će na Jadranu puhati silovita bura. “I dok će temperatura zraka u utorak prilično “pasti”, što se mnogima, napose na kopnu, baš i neće dopasti, atmosferski tlak zraka naglo će porasti! Stoga će već od srijede biti stabilnije, te ponovno posvuda sunčanije i toplije, ali uz promjenljivu naoblaku još poneke lokacije mogu povremeno dobiti manje kišne “porcije”, kaže Vakula.

DHMZ je za sutra objavio žuti meteoalarm, što znači potencijalno opasno vrijeme. Žutom bojom označen je veći dio zemlje.

Nedjelja: djelomice sunčano i razmjerno toplo, uz južinu, ponegdje i malo kiše

“U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C.

Podjednako će toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, te razmjerno vjetrovito i uglavnom suho. Puhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo uz sunčana razdoblja. Ponegdje može pasti i malo kiše, uglavnom u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, prema otvorenome moru jugo. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10 °C, uz obalu između 13 i 16 °C, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 22 °C.

I u Dalmaciji promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Malo kiše ponegdje može pasti uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će umjereno i jako jugo pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, na moru između 14 i 16 °C, a najviša dnevna od 20 do 23 °C.

Promjenljivo i razmjerno toplo i na jugu Hrvatske. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše, a moguć je i poneki pljusak. Puhat će umjereno, prema otvorenome moru i jako jugo.”

U ponedjeljak još južina pa promjena…

“U ponedjeljak u unutrašnjosti promjenljivo uz izraženu južinu. Mjestimice kiša i to uglavnom u zapadnim krajevima, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U utorak većinom oblačno s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana, te uz osjetan pad dnevne temperature zraka. U srijedu djelomice sunčano ponegdje uz malo kiše, većinom na zapadu, uz porast temperature.

Na Jadranu do srijede promjenljivo i nestabilno, u ponedjeljak uz jako i olujno jugo, koje će u utorak oslabjeti, a na sjevernom i srednjem dijelu prolazno će zapuhati bura. U ponedjeljak i utorak kiše će biti posvuda, pri čemu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu djelomice sunčano, na sjeveru ponegdje uz malo kiše.”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.