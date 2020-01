OGLASIO SE VAKULA: Stabilno vrijeme neće dugo trajati, od petka kreću problemi, a ponegdje i snijeg

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske, uz uglavnom slab vjetar i mirno ili malo valovito more

Unatoč optimističnim prognozama jačanja jugozapadnog i jugoistočnog vjetra, magla i cjelodnevni temperaturni “minusi” i u utorak su se zadržali u većini nizina središnje i istočne Hrvatske, što je dovelo i do mjestimičnog pogoršanja kvalitete zraka, upozorio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Na jugu je bilo djelomice sunčano i toplije, a to bi se moglo ponoviti i idućih dana, navodi Vakula. Pritom samo rijetko može biti slabih oborina, uglavnom magle, a na sjevernom Jadranu i poneka kap kiše.

“Češća i zamjetnija kiša, u unutrašnjosti i malo snijega mogući u subotu. No, ako se i dogode – i to će biti samo prolazno i kratkotrajno jer se od nedjelje ponovno povećava vjerojatnost stabilnog i većinom suhog vremena pod djelovanjem polja visokog tlaka zraka”, prognozira Vakula.

Za danas i sutra Državni hidrometeorološki zavod dijelove Hrvatske obojio je žutom bojom opasnosti.

Na istoku Hrvatske povećana je opasnost od magle, dok će sutra na području Kvarnera mjestimice puhati jaka bura.

Srijeda: djelomice sunčano, na kopnu česta magla

“I u srijedu će na istoku Hrvatske biti niskih oblaka i magle, koji se mogu i dulje zadržati. Jutarnja temperatura između -4 i -1 °C, a najviša dnevna ovisit će o magli i niskim oblacima – i bit će između 0 i 7 °C.

Porast najviše dnevne temperature ovisit će o niskim oblacima i magli i u središnjoj Hrvatskoj, pa će uz sunčana razdoblja i mjestimice umjeren jugozapadnjak biti oko 7 °C, a uz dugotrajnu maglu i niske oblake od 0 do 3 °C.

Na zapadu zemlje bit će djelomice sunčano. U gorju će puhati umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu vjetar će biti slab jugozapadni i zapadni, uz mirno ili malo valovito more. Jutarnja temperatura u gorju od -3 do 3 °C, na moru od 3 do 8 °C, a najviša dnevna od 6 do 10 °C, na Jadranu od 11 do 14 °C.

Barem djelomice sunčano bit će i na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, ujutro uz obalu bura, danju zapadni i sjeverozapadni. Nakon razmjerno svježeg jutra u unutrašnjosti Dalmacije dnevna temperatura bit će oko 11 °C, na obali i otocima od 13 do 15 °C.

Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske, uz uglavnom slab vjetar i mirno ili malo valovito more. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, a najviša dnevna između 13 i 16 °C.”

Do petka većinom suho…

Stabilno vrijeme nastavlja se na kopnu i sljedećih dana, pri čemu će nakon mjestimične jutarnje magle najviše sunčanog vremena vjerojatno biti u četvrtak. U petak pak raste vjerojatnost za oblačno vrijeme, a u subotu su ponajprije na zapadu mjestimice moguće i slabe oborine, uglavnom slab snijeg. Od petka malo hladnije.

Na Jadranu u četvrtak i petak barem djelomice sunčano, a u subotu raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, u subotu i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.