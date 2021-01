OGLASIO SE VAKULA, PRIPREMITE SE NA VELIKU PROMJENU: ‘Morat ćemo se prilagoditi još jednoj u nizu novih okolnosti’

Sljedećih dana većinom će biti hladnije, osobito u gorju i uz cjelodnevne minuse

“Prognoze su i dalje postojane, barem za novo kišovito razdoblje na većem dijelu Jadrana, koje će trajati barem do početka novoga tjedna, a i za ponovno čestu buru, gdjegod i jaku, s olujnim udarima osobito na sjevernom Jadranu, gdje upozorenja u nedjelju i ponedjeljak možda postanu i narančasta – drugog od tri moguća stupnja, a ponegdje može biti i pahulja”, naveo je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula u novoj vremenskoj prognozi.

On tvrdi da je pad temperature siguran, no na Jadranu uglavnom nezamjetan. “Zamjetniji na kopnu, gdje ćemo nakon tjedna iznadprosječne topline imati za siječanj primjereniju temperaturu, pa čak i nižu – ostvari li se prognoza vedrijih noći početkom tjedna. No, one nisu sigurne, kao ni koliko će gdje pasti snijega po nizinama sjeverne Hrvatske. Moguć je posvuda, pa i uz stvaranje snježnog pokrivača, koji će u gorju biti i podeblji. Mjestimice već u petak.

Kako god – s više ili manje snijega, te veći ili manji pad temperature, jaču ili slabiju buru – sljedećih nam se dana valja prilagoditi još jednoj u nizu novih okolnosti. Za siječanj “normalniju”. Barem to kad već nije mnogo toga drugog. Iako mnogima, posebice na Banovini, zahladnjenje baš sada ne odgovara, kao ni snijeg i snježni pokrivač”, kazao je Vakula.

U petak većinom hladnije, uz oborine, ponegdje i jaku buru

“U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, uz povremenu susnježicu, u gorju i snijeg. Uz oblačno vrijeme i uglavnom slab sjeveroistočnjak temperatura će biti od -2 do 3 °C.

Podjednako mnogima hladno i u središnjoj Hrvatskoj, uz dodatni osjećaj hladnoće zbog vjetra. I pritom također povremena mjestimična kiša, osobito poslijepodne i snijeg, uz novi pokrivač u gorju, a vjerojatno i ponegdje niže, pa i na Banovini, gdje će se uvjeti dodatno pogoršati.

Otežano će se zbog snijega prometovati i kroz gorje, a mjestimice i na sjevernom Jadranu zbog jake bure s olujnim udarima, uglavnom podno Velebita. Ponegdje će biti i sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Temperatura u gorju od -2 do 1 °C, a jutarnjih će “minusa” biti i u danju toplijoj unutrašnjosti Istre. Uz more od 3 do 9 °C.

U Dalmaciji ujutro od 4 do 8 °C, u unutrašnjosti oko -1 °C, a danju od 6 do 11 °C – uz promjenjivo vrijeme, ponegdje i malo kiše, u unutrašnjosti i snijega, uglavnom u višim dijelovima. Uz prevladavajuću slabu i umjerenu buru i sjeverni vjetar more će biti malo do umjereno valovito.

Samo malo valovitije na jugu Hrvatske, uz pretežno oblačno vrijeme i povremeno malo kiše češće u noći i prijepodne. Temperatura ujutro 5 do 8 °C, poslijepodne 9 do 12 °C.

I dalje promjenjivo, uz povremene oborine i buru, te većinom još hladnije

Sljedećih dana većinom još hladnije, osobito u gorju i uz cjelodnevne “minuse”. Pritom će u djelomice sunčanu i ujutro ponegdje maglovitu subotu oborine uglavnom izostati, a snijega će, većinom i novog snježnog pokrivača, u većini kopnenih krajeva biti u najoblačniju nedjelju i gdjegod sunčaniji ponedjeljak. Valja naglasiti da će zimski uvjeti biti i na Banovini, što će dodatno otežati ionako teško stanje.

Na Jadranu također uglavnom hladnije, uz kišu češću u većinom oblačniju nedjelju i ponedjeljak. Prevladavat će bura, često umjerena, osobito na sjevernom dijelu i jaka, s olujnim udarima, koji pahulje mogu donositi i do mora, pa i nekih otoka”, prognozirao je Vakula.