OGLASIO SE VAKULA, OVA DIVOTA NEĆE POTRAJATI: Već danas stiže nevrijeme, bit će čak i tuče!

Mnogi neće biti zadovoljni ni s novim padom temperature, znatnijim sredinom tjedna u kopnenom području.

Koliko god neki to priželjkivali, subotnje, iznadprosječno toplo vrijeme neće se zadržati i drugi dan. Barem tako kaže poznati meteorolog Zoran Vakula iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda. Čini se da lijepo subotnje vrijeme neće popraviti dojam ovog relativno hladnog i kišovitog svibnja, ponegdje i rekordnog svibnja.

“Već od nedjelje opet diljem Hrvatske slijedi oblačnije, povremeno s kišom, koja će još češća i obilnija biti od ponedjeljka do srijede, kada će mjestimice biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, pa i olujnih nevremena i tuče. Stoga će osim na pulskoj i splitskoj zračnoj luci, te u Komiži i Pazinu novih rekorda u svibanjskoj količini oborine biti još ponegdje”, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Relativno topla nedjelja

Na Jadranu će nekima probleme stvarati i često umjereno jugo, gdjekad i jako, a od četvrtka pak bura. Mnogi neće biti zadovoljni ni s novim padom temperature, znatnijim sredinom tjedna u kopnenom području.

Vakula najavljuje da će u nedjelju biti još relativno toplo, u nekim dijelovima čak toplije nego u subotu, pri čemu će najtoplije biti u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, uz poslijepodnevnu temperaturu mjestimice i višu od 27 °C. Kako tvrdi naš poznati meteorolog, temperatura će biti niža od one koju mnogi pamte iz prošlih svibanja, ali osjetno višu nego što smo imali u prvom dijelu svibnja, kada je najviša dnevna temperatura zraka ponekad čak bila niža od prosječne najniže za te dane.

“Mjestimične kiše povremeno će biti u južnijim krajevima i u gorju, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj kiša će uglavnom izostati. Nadam se i tuča”, prognozira Vakula.

Sljedećeg tjedna svibanj nastavlja ‘po svome’

U nedjelju poslijepodne će u Slavoniji, Baranji i Srijemu temperatura ponegdje dosezati i 26 °C, ali će oblaka biti više nego u subotu, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar će većinom biti slab. Jutarnja temperatura oko 12 °C, predviđa meteorolog DHMZ-a Tomislav Kozarić.

U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho i djelomice sunčano, uz postupan porast naoblake. Vjetar slab. Ujutro mjestimice moguća magla, a najniža temperatura bit će od 11 do 14 °C. Najviša dnevna od 24 do 26 °C. Kozarić najavljuje da će na zapadu zemlje već od jutra biti oblačnije. U gorju je poslijepodne moguć poneki pljusak, a na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše, uglavnom prema kraju dana. Vjetar slab južni, a na otvorenom moru slabo i umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Najniža temperatura od 9 do 12 °C, na sjevernom Jadranu od 14 do 17 °C, a najviša od 20 do 24 °C.

Podjednaka onoj na sjevernom Jadranu bit će temperatura i u Dalmaciji, gdje će biti umjereno do pretežno oblačno. Poslijepodne i osobito navečer velika je vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Zapuhat će umjereno do jako jugo, uz porast valovitosti mora, pogotovo na otvorenome. I na jugu Hrvatske umjereno do znatno oblačno, u drugom dijelu dana mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom. Puhat će slabo do umjereno jugo uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura od 14 °C u zaobalju do 18 °C na otocima, a danju od 22 do 24 °C.”

“U prvom dijelu idućeg tjedna na kopnu promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Lokalno može biti i obilnije kiše, ponajprije na zapadu, dok je jače nevrijeme vjerojatnije na istoku. Ujutro je moguća i magla. Vjetar slab, u utorak do umjeren južni i jugozapadni. U istočnoj Hrvatskoj bit će i dalje razmjerno toplo, a u zapadnim krajevima dnevna će temperatura biti niža. U srijedu i osobito četvrtak posvuda svježije, a stabilnije i toplije se nazire prema kraju idućeg tjedna. I na Jadranu promjenljivo, u ponedjeljak i pretežno oblačno, uz povremenu kišu, ponegdje i izraženije i obilnije pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će u srijedu na sjevernom dijelu okrenuti na buru. I dalje razmjerno toplo iako će dnevna temperatura do srijede biti još niža nego u nedjelju, pogotovo na sjevernom Jadranu. U drugom dijelu tjedna najvjerojatnije sve sunčanije i toplije, ali uz buru, ponegdje i jaku”, prognozira Kozarić.

Peludna prognoza i UV indeks

Prema prognozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” u nedjelju će u unutrašnjosti biti visoka koncentracija peluda trava, a na Jadranu, osim ponegdje trava, bit će i visoke koncentracije peluda drveća i korova.

UV indeks, mjera jakosti sunčeva zračenja u nedjelju će u južnijim hrvatskim krajevima biti većinom umjeren, a u sjevernijim krajevima visok, pa ako ste osjetljivije kože – kvalitetno se zaštitite, a i smanjite boravak na suncu od 11 do 16 sati.