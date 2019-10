OGLASIO SE VAKULA: Osim hladnoće i kiše stiže novi, opasan problem: ‘Nadam se da ovo neće povećati broj moždanih udara’

Od vikenda će zbog južine temperatura zraka ponovno porasti pa je sve veća vjerojatno da će i prvih deset dana studenog biti iznimno toplo, a ponegdje možda i rekordno

Nad sjever Hrvatske stigla je nagla promjena vremena koja je donijela kišu i drastičan pad temperature, ponegdje znatan. Sredinom tjedna će i nad južne dijelove stići promjena, iako se još kroz veći dio dana danas u tom području očekuje sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme uz jugo.

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula najavio je nove probleme – buru na sjevernom dijelu Jadrana za koju kaže kako će do petka ujutro biti često jaka, osobito podno Velebita i olujna, gdjekad i s orkanskim udarima.

Slabije će jakosti zapuhati uzduž cijeloga Jadrana, a od subote će je zamijeniti jugo, koje će vjerojatno potrajati i u prvom tjednu studenoga, te biti često umjereno, povremeno vjerojatno i jako. Tlak će biti u priličnom padu, upozorava Vakula. “Ponegdje i više od 1025 hPa potkraj srijede do malo ispod 1000 hPa potkraj nedjelje ili početkom ponedjeljka. Pritom se valja nadati da taj pad tlaka i nakon razvedravanja u petak – ponovni porast vlage u zraku – unatoč statistički povećanoj vjerojatnosti – ipak neće povećati broj moždanih udara”, upozorio je.

Ipak, prije te promjene u ovom tjednu se spremite na maglovito jutro u petak, dok su na kopnu mogući i minusi te slab mraz.

Detaljna vremenska prognoza Krunoslava Mikeca

Srijeda: većinom oblačno, ponegdje kiša, bura, jugoU srijedu će u istočnoj Hrvatskoj biti oblačno s povremenom kišom, uz slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura između 9 i 12 °C, a ujutro samo malo niža od 7 do 9 °C.

U središnjoj Hrvatskoj malo svježije – ujutro između 4 i 7 °C, a najviša dnevna od 8 do 10 °C. Uz oblačno će vrijeme pasti barem malo kiše, a vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni.

Podjednakog sjeveroistočnjaka bit će i u gorju dok će na sjevernom Jadranu puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, moguće i s orkanskim udarima. Uz oblake i kišu temperatura će biti od 10 do 15 °C, u Gorskome kotaru i Lici između 2 i 8 °C. Napomenuti treba da na moru kiše može biti uglavnom u noći i ujutro, a u dijelu Istre može i potpuno izostati.

U Dalmaciji je vjerojatnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom veća na sjeveru, a manja prema jugu, gdje će biti više sunčana vremena. Zapuhat će bura, koja mjestimice može biti jaka, a uglavnom će prema jugu još biti juga i istočnjaka. More pritom većinom malo valovito.

Na krajnjem jugu naše domovine vjerojatnost za oborine bit će najmanja. No, potkraj dana nije isključena mjestimična kiša ili pokoji pljusak na otocima i otvorenom moru. Najviša temperatura od 18 do 20 °C, uz jugo, ponegdje poslijepodne i navečer uz buru.

Promjenljivo – najprije svježe, uz mraz i buru, pa toplije, uz južinu

Do nedjelje je na kopnu kiša moguća još uglavnom mjestimice u gorju, u subotu i u unutrašnjosti Dalmacije, a od nedjelje se vjerojatnost za kišu povećava diljem kopnenog područja. Sjeveroistočnjak će do petka oslabjeti, a prema kraju tjedna zapuhat će jugozapadnjak, uz koji će nakon nekoliko hladnijih dana temperatura zraka ponovno porasti. No, do subote upozoriti treba na mraz u jutarnjim satima, posebno u petak, kada će mjestimice biti i magle.

Na Jadranu će u četvrtak još puhati jaka, ponegdje i olujna bura, koja će u petak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, u subotu pak na jugo, koje će od nedjelje vjerojatno biti i jako. Do vikenda će prevladavati sunčano, ali je ponegdje na jugu Jadrana kiša moguća u četvrtak i petak. A uz porast naoblake i zatopljenje – od subote će kiše biti i drugdje”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing., iz DHMZ-a.