OGLASIO SE VAKULA, NAJAVIO JE NOVI ‘FRONTALNI POREMEĆAJ’: ‘Nekima ‘Napokon!’, nekima ‘Zašto sada?!’

Od nedjelje do utorka kiše će biti u većini mjesta, ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova s grmljavinom

“Nekima “Napokon!”, nekima “Zašto sada?”, malo zimskog ugođaja ipak smo dobili – i još ćemo dobiti – u ovoj ponegdje čak i rekordno toploj veljači. I to ne samo zbog snijega, nego na Jadranu i zbog jake i olujne bure i tramontane, koju je već u četvrtak poslijepodne prolazno zamijenila južina prije brzog dolaska i prolaska novog frontalnog poremećaja”, započeo je meteorolog Zoran Vakula svoju najnoviju prognozu objavljenu na HRT-u.

Do petka ujutro gotovo posvuda opet pasti kiša, kao da želi umanjiti ne samo ovomjesečni, nego i ovogodišnji manjak. Na Jadranu će ponegdje i zagrmjeti, a uglavnom u gorju i na istoku bit će i snijega. Naravno, južina će prestati, ali samo do subote, kazao je Vakula.

Danas će biti vjetrovito, ali će se i razvedriti, na kopnu uz gdjekoji poslijepodnevni kratkotrajni pljusak, a u većinom suhu i barem djelomice sunčanu subotu i jedno od najhladnijih jutara ove veljače.

U subotu će opet pasti tlak zraka te jačati jugo i jugozapadanjak koji će najaviti kišovitiju nedjelju, na Jadranu i prilično vjetrovitu. U prvim danima novog tjedna, kaže Vakula, bit će promjenljivo i relativno toplo, na Jadranu i vjetrovito – najprije uz jugo, u utorak na sjevernom dijelu i sve vjerojatniju buru…

U nastavku slijedi detaljna prognoza za sljedeće dane.

Kiša i snijeg većinom u noći i u petak ujutro, pa djelomice sunčano, vjetrovito, relativno toplo…

“U petak će u istočnoj Hrvatskoj osim malo kiše, gdjegod i snijega u noći i ujutro, još i poslijepodne biti ponekog pljuska. Uz većinom umjeren, čak često i jak sjeverozapadnjak, vjerojatno i s olujnim udarima, temperatura će ujutro biti od 1 do 4 °C, a poslijepodne oko 10 °C.

U središnjoj Hrvatskoj još malo viša zbog više sunčanog vremena nego na istoku, pri čemu će vjerojatnost pljuskova biti manja. I vjetar će u većini krajeva biti slabiji. No u Međimurju, Zagorju i osobito Podravini bit će prilično vjetrovito, uz sjeverozapadnjak gdjegod vjerojatno i s olujnim udarima.

I na sjevernom Jadranu će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, samo rijetko i bura, imati i olujne udare, a u gorju je moguća poledica zbog niske temperature i čestog snijega u noći i ujutro. No danju temperatura od 7 do 9 °C, u sunčanijoj unutrašnjosti Istre i uz more oko 14 °C.

Iznadprosječno toplo i vjetrovito, uz valovito more bit će i u Dalmaciji, i pritom u noći kiša posvuda, mjestimice i grmljavina, u unutrašnjosti ponegdje i snijeg, a ujutro još uglavnom u južnijim krajevima, najduže na dubrovačkome području, gdje su oborine moguće još i oko podneva. Uz sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na udare gdjegod i olujan, temperatura zraka ujutro će biti od 3 do 8 °C, a poslijepodne uglavnom 14 ili 15 °C.

I dalje promjenljivo i relativno toplo, osobito na Jadranu i vjetrovito

Do utorka na kopnu još toplije nego u četvrtak i petak, ali ne i u subotnje jutro, koje će u mnogim mjestima biti među najhladnijima ove veljače – gotovo posvuda s temperaturnim “minusima”, ponegdje i maglom, nakon koje će biti većinom suho i barem djelomice sunčano, uz umjeren jugozapadni vjetar. U nedjelju ponovno ujutro mjestimična magla pa oblačnije, u većini krajeva unutrašnjosti uz povremenu kišu, u najvišem gorju moguću i poneku pahulju. U ponedjeljak vjerojatno opet više sunčana vremena, ali i česta kiša uglavnom u gorju, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, u utorak i drugdje. Suho se ne može jamčiti ni u nastavku novoga tjedna.

Na Jadranu će kiša u subotu uglavnom izostati, osim moguće gdjekoje kapi na riječkome području. No od nedjelje do utorka kiše će biti u većini mjesta, ponegdje vjerojatno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će često umjereno, ponegdje i jako jugo, osobito za vikend, a u utorak na sjevernom Jadranu znatno raste vjerojatnost za jaku i olujnu buru. Temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka za kraj veljače i početak ožujka, osim u subotu ujutro, kada je poneki “minus” pri tlu moguć i blizu mora”, prognozirao je Vakula.