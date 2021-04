OGLASIO SE TVORAC SKUPE PLATFORME CIJEPISE: ‘Dobili smo 196.000 kuna. Najviše programiramo, a najslabije smo plaćeni’

O aferi oko financiranja platforme Cijepise, oglasio se i vlasnik tvrtke Cuspis, Dinko Kojundžić, koji je i sudjelovao u stvaranju stranice

Cijepise, platformu na kojoj se građani prijavljuju za cijepljenje, radila je tvrtka Cuspis, vlasnika Vinka Kojundžića. Telegram je otkrio da je stranica, poznata po čestim problemima i tehničkim greškama, rađena u WordPressu i to po predlošku koji košta svega 50 dolara. Cuspis je za to od Ministarstva zdravstva dobio 196.000 kuna, a prilagodba cijelog informatičkog sustava za cijepljenje koštala je 4.467.515,63 kuna.

Doznalo se i kako je Kojundžić omiljeni poslovni partner Ministarstva zdravstva, pa je od dolaska Vilija Beroša na čelo resora dobio oko 14 milijuna kuna. Kojundžić je u razgovoru za Index veći dio tih informacija demantirao te iznio svoju stranu priče oko stranice Cijepise.

Točno je da smo izradili website cijepise.zdravlje.hr. No na platformi Cijepise rade tri tvrtke: Ericsson Nikola Tesla, In2 i Cuspis kroz postojeće ugovore za informacijske podsustave CEZIH-a potpisane po provedenim otvorenim postupcima javne nabave. Zaista je nevjerojatno da iako sam ovu informaciju naveo i Telegramu uopće ju nisu prenijeli nego su se fokusirali samo na fabriciranje članka o nama”, poručio je Kojundžić i dodao kako je netočno da je Cuspisu isplaćeno 4.467.515,63 kuna.

“Naš udio je financijski najmanji u gore navedenom iznosu. Za web site cijepise.zdravlje.hr on je 196.000 kuna”, poručio je i dodao kako su svi ugovori potpisani ” po otvorenom postupku javne nabave u sklopu adaptivnih sati koji su u tim ugovorima ugovoreni.”

VELIKU LOVU ZA CIJEPISE UZEO JE TIP KOJEM JE BEROŠ VEĆ DAO MILIJUNE: Iskoristio je temu od 50 dolara, stalno stižu vijesti o raspadu stranice

‘Najviše radimo, najslabije smo plaćeni’

“Uz već odrađenu web stranicu cijepise.zdravlje.hr, na navedenoj platformi radimo na dijelu za povezivanja podataka i sučelja za pozivne centre koji se naslanjaju na podatke te na web servise za razmjenu podataka s drugim sustavima. Ukratko, najviše programiramo novih stvari, a najslabije smo plaćeni”, dodao je.

Osvrnuo se i na korištenje WordPressa, alata kojeg koriste blogeri i pojedine novinske redakcije. Kaže kako je logično da su ga koristili, ali je nelogično bazirati cijenu cijelog proizvoda na cijeni korištenog alata. “Cijena programskog rješenja se bazira na broju sati koji se utroši na programiranje, testiranje i podršku, a ne na cijeni alata”, poučava Kojundžić.

DOK STARIJI ČEKAJU, MLADI I ZDRAVI DOBIVAJU POZIVE ZA CIJEPLJENJE: Ministarstvo: ‘Imamo grešku u sustavu’

Nije zbog Beroša dobio milijunske poslove

Komentirao je i česte greške na platformi. “Točno je da je prvi dan platforma radila nekoliko sati i to je bio zahtjev naručitelja za probni rad. Prijava kronične bolesti nije bila u testnom radu jer nije tražena od nas. Nakon testnog rada naručitelj je to zatražio da se doda te je ista dodana za službeni start stranice. Slanje, kako navodite, ‘dvostrukih mailova s potvrdom prijave, pozivanje na cijepljenje djece a ne i roditelja’ nije bilo u našoj domeni niti smo mi to radili. Smatramo da je dio koji smo mi radili dobro odrađen i s tim dijelovima platforme nije bilo problema”, pojasnio je.

Istaknuo je kako njegova tvrtka još radi na projektu CUS koji je započeo prije nego li je Beroš postao ministrom. Na kraju je poručio da je neistinito da su milijunske poslove počeli dobivati otkako je Beroš zasjeo na čelo resora. “Mi smo surađivali s Ministarstvom zdravstva i prije nego je Vili Beroš postao ministar. Dapače, i prije nego je uopće došao u Ministarstvo zdravstva”, zaključio je vlasnik Cuspisa, Vinko Kojundžić.