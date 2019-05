OGLASIO SE SEVERE WEATHER: Prema Europi krenuo hladni val s Arktika, diljem kontinenta bit će neuobičajeno hladno. Evo dokad

Državni hidrometeorološki zavod za sutra je najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Danju će biti svježije, navodi DHMZ, a mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito na jugu Dalmacije gdje je velika vjerojatnost za obilnu oborinu

Meteorološki servis Severe Weather Europe objavio je kako će tijekom narednog vikenda preko Europe priječi posebno hladan arktički zrak te da će taj hladni val trajati od 3. do 7. svibnja.

Hladna masa zraka koja stiže s Arktika pogodit će ovog vikenda veći dio Europe, navodi Severe Weather Europe, dodavši kako se potencijalno opasan obrazac uspostavlja diljem Europe sa snažnim gornjim dijelom iznad Arktičke regije i Atlantskog oceana, što rezultira snažnim meridionalnim strujanjem vrlo hladnog arktičkog zraka na jugu preko zapadne i središnje Europe prema dubokom južnom Mediteranu i sjevernoj Africi.

Neuobičajene temperature

Temperature će od 3. svibnja pa sve do 7. svibnja biti mnogo niže od uobičajenih za ovo doba godine, iz veliki rizik od štete koju bi mogao napraviti jutarnji mraz u dijelovima istočne, središnje i zapadne Europe te Balkanskog poluotoka od nedjelje pa sve do srijede.

Severe Weather Europe piše kako hladan val od jučer putuje kroz arktičku Rusiju prema Skandinaviji pa prema Grenlandu, što izravnu “stazu” prema Europi. Na kartama je vidljiva geopotencijalna visina od 500mbar te temperaturne anomalije od 850mbara, što ukazuje na značajnu pojavu hladnog zraka.

Moguć je i snijeg

Danas će se hladni val razviti preko Skandinavije, a niske temperature doseći će i do Francuske, južne Njemačke, Češke, Slovačke i južne Poljske. U subotu će hladnoća u Skandinaviji popustiti, no masa hladnog zraka preselit će se u središnju Europu te nastaviti prema jugu. Arktička zračna masa proširit će se preko Alpa prema sjevernom Mediteranu i sjevernom Balkanskom poluotoku, s jakom površinskom hladnom frontom, što može rezultirati snijegom na nekim područjima.

Očekuje se da će val dalje putovati prema jugu Mediterana, arktička zračna masa nastavlja preko Sredozemlja i doseže na krajni jug do ponedjeljka. Niže temperature u Europi trajat će sve do srijede.

Državni hidrometeorološki zavod za sutra je najavio umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Danju će biti svježije, navodi DHMZ, a mjestimice će biti pljuskova s grmljavinom, osobito na jugu Dalmacije gdje je velika vjerojatnost za obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu i do 15, a najviša dnevna većinom između 13 i 17, u Slavoniji i do 20 °C.