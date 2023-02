U nedjelju u jutarnjim satima policijski službenici/ce u sastavu vođe ophodnje, policijske službenice i policijske vježbenice, izlaskom na teren nisu ni slutili da će im ova smjena biti jedna od ljepših priča koje je Policijska uprava zagrebačka imala, objavili su u ponedjeljak iz policije.

Naime, prilikom redovne patrole na potezu od Savskog mosta prema Centru vidjeli su čovjeka koji im je mahao, dajući do znanja da mu je potrebna pomoć. Stali su i doznali da se njegova susjeda porađa. Sastav autoophodnje nije oklijevao nego su odmah došli na adresu, ušli u dvorište kuće i zatekli mlade buduće roditelje, odnosno majku na pragu u vidljivo jakim trudovima.

"U kojem ste mjesecu trudnoće", pitao je policijski službenik Sandi, na što je mu je majka odgovorila „ 35 tjednu“. Porod je krenuo i nije bilo vremena za čekanje. U jakome trudu, pomogao joj je ući u stan, polegli su je i u trećem trudu u ruke policijskog službenika Sandija smjestila se mala djevojčica, kojoj je policijski službenik uspješno odmotao pupčanu vrpcu koja joj se zapetljala oko vrata i odahnuo sa svima zbog plača koji su svi iščekivali.

"Kolega Sandi je najviše doprinio, ima troje djece, ima iskustva, polegao je ženu na kauč i žena je počela rađati i dijete se rodilo živo i zdravo", kazala je za RTL Lucija Kolega, policijska službenica PU zagrebačke.

Predivan trenutak

"Predivan trenutak, kolega ju je držao u ruci, jednom rukom je mazi po licu, ogroman naboj emocija, teško se bilo suzdržati i ne zaplakati", objašnjava druga kolegica, Sonja Jovanović Jurić, policijska službenica PU zagrebačke.

O svemu je novinarka RTL-a razgovarala i s glavnim akterom ove priče, policajcem Sandijem.

"Da mi je netko prije 12 godina rekao da ću se dovesti u takvu situaciju rekao bih da nije moguće i da ne vjerujem da će se to dogoditi. Imam troje djece i uz suprugu sam bio na svakom porodu i to mi je jako pomoglo", objašnjava Sandi Kraljić, policijski službenik PU zagrebačke, piše Danas.hr.

Tvrdi da gospođa koja je rađala u njemu nije vidjela policajca, nego doktora. I dalje su u kontaktu te im nudi bilo kakvu pomoć ako trebaju. Objasnio je i kakva je situacija bila na samom porodu.

"Kad se dijete porodilo i bilo mi je na rukama, a pošto je gospođa bila u šoku nisam joj uopće spominjao to, nego sam instinktivno prstom preko glavice stavio pupčanu vrpcu, dijete je progledalo, zaplakalo, uhvatilo me za prst i to je najljepši osjećaj", govori Kraljić koji je na sve reagirao vrlo emotivno.