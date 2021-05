NOVI V.D. RAVNATELJA KBC-A SESTRE MILOSRDNICE: ‘Pacijenti su mi jutros izrazili nekoliko puta sućut. Strah ih je’

Novoizabrani vršitelj dužnosti ravnatelja zagrebačkog KBC-a Sestre milosrdnice, Zoran Vatavuk poručio je da je u kolegijalnim odnosima s Dijanom Zadravec

U srijedu je održana sjednica Upravnog vijeća za imenovanje novog vršitelja dužnosti ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice do natječaja i izbora novog ravnatelja. Dosadašnji vršitelj, Mario Zovak u utorak je podnio ostavku, a na toj ga je poziciji zamijenio predstojik Klinike za oftalmologiju, Zoran Vatavuk.

“Izabrali smo profesora Zorana Vatavuka i želio bih mu zahvaliti što je pristao biti na dužnosti v.d.-a ravnatelja do izbora. Zadatak mu je smiriti situaciju. To znači da razgovara sa svima, naša bolnica nije reality show, to je jedna ozbiljna ustanova”, rekao je Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice.

Izjavu je za N1 dao je i novoizabrani vršitelj, doktor Vatavuk. “Trema mi je puno veća nego na skupovima od 500 ili tisuću ljudi. Vagat će se svaka riječ. Budite tolerantni prema meni, dozvolite mi period, dajte mi time-out da posložim stvari. Kad posložim stvari, javit ću vam što treba.

Moji pacijenti su mi jutros izrazili nekoliko puta sućut i strah ih je da ću možda ovdje sad toliko se zakopati poslom, da neću napraviti ono što trebam, pa im želim kazati da ću ja nastaviti raditi svoj posao onako kako i jesam, ali morate shvatiti da ljudima koji rade ovdje nije lako ni ugodno dolaziti na posao, kad ih doma pitaju – što je danas bilo u Vinogradskoj. Na nama je da stanje u bolnici stabiliziramo i nastavimo u miru dalje raditi”, rekao je Vatavuk i dodao da je s Dijanom Zadravec u kolegijalnim odnosima.

