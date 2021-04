OGLASIO SE MLADI REPER KOJEG SE ŠKORO ODREKAO: ‘Ne vidim razlog za isprikom jer je to lijepa pjesma o Zagrebu’

‘Što se tiče ograđivanja Škore od mene, o tome nemam nikakvo mišljenje i ne vidim razlog za isprikom jer je to lijepa pjesma o Zagrebu’, rekao je mladi reper s kojim se Škoro snimio predizborni spot

Nakon što se Miroslav Škoro u petak na Facebooku pohvalio predizbornim spotom kojim je trebao privući mlađe birače na lokalne izbore te se približiti Zagrepčanima, isti je povukao te se ogradio od repera s kojim je spot snimio, jer kako kaže, nije znao da reper Zizi veliča nacizam, a danas tijekom poslijepodneva smijenjen je i stranački voditelj multimedije.

‘Lijepa pjesma o Zagrebu’

“Ja sam imao puno glazbenih suradnji u mom životu, nisam nikome vadio krv, niti sam mu pregledavao životopis. Ako se dogodila kakva pogreška, to će biti automatski povučeno, mi ćemo se ispričati zbog toga”, rekao je Škoro.

“Što se tiče ograđivanja Škore od mene, o tome nemam nikakvo mišljenje i ne vidim razlog za isprikom jer je to lijepa pjesma o Zagrebu. Ovo vidim kao prozivanje i napad na mene”, rekao je Zvonimir Redžić za RTL, mladi reper s kojim je Škoro snimio predizborni spot.

Filipović: ‘Ne podržavam nikakav neprimjerni sadržaj’

Utrka za “prvu fotelju Zagreba” možda nikad nije bila neizvjesnija. “Žao mi je što se ovakve stvari događaju. Ne podržavam nikakav neprimjereni sadržaj, ovim je gospodin Škoro potvrdio da nije ozbiljan igrač u ovoj političkoj utakmici”, rekao je HDZ-ov Davor Filipović koji smatra da je bolji od ostalih po “transparentnosti koju bi volio pokazati”. Upravo ta riječ dominirala je i na predstavljanju programa Jelene Pavičić Vukičević koja tvrdi da ima najkvalitetniji program.

“Zašto znam da je program najkvalitetniji? Pa zato što svi iz njega prepisuju, a odakle bi prepisivali”, rekla je Pavičić Vukičević.

Svoj dio liste jutros je predstavila i nezavisna Vesna Škare Ožbolt koja je sigurna da ulazi u drugi krug s Tomaševićem. “Sve ove ankete koje u posljednje vrijeme gledamo, baš upravo to i najavljuju kroz svoje uvode, a to je pitanje tko je najprihvatljiviji građanima, pa se izdvajaju dva imena, a to su Tomašević i ja”, rekla je.

