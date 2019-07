OGLASIO SE KUŠĆEVIĆ: ‘Sa današnje perspektive, sve bih napravio isto’

Tvrdi da dio medija ne prenosi njegova obrazloženja pa se odlučio obratiti izravno

Ministar uprave Lovro Kuščević oglasio se Facebooku komentirajući jednu od niza afera koje mu se stavljaju na teret, konkretno, prenamjenu zemljišta koje je njegova supruga kupila kao poljoprivredno, a koje je prenamjenjeno u građevinsko dok je on bio bio načelnik općine.

Kaže, oglasio se jer “dio medija nastavlja objavljivati neistine… uporno odbijajući prenijeti činjenice i moje odgovore”.

Formalno nije odlučivao o prenamjeni

Iako je i kod samog izbijanja afere objašnjeno kako on, formalno, nije odlučivao o prenamjeni, s obzirom na to da o tome odlučuje općinsko vijeće, a prenesen je i njegov odgovor kako se kao načelnik, koji prema zakonu zaduđen za utvrđivanje prijedloga, izuzeo, bivši načelnik općine Nerežišće odlučio je to još jednom istaknuti.

KUŠČEVIĆU NIŠTA SPORNO: Žena kupi pašnjak za 13 kn po kvadratu, općina prenamjeni parcelu, pašnjak se proda za milijune

Također, opisao je i druge stavke zakona (poput toga da je postupak bio javan i dugotrajan), a osobito je istaknuo da su svi prijedlozi za penamjenu prihvaćeni jer “je općina ta koja potiče i kojoj je u interesu nova gradnja bilo za potrebe turizma bilo za potrebe rješavanja stambenog pitanja naših sugrađana te u cilju iz ostvarivanja novih prihoda.”

Najbogatiji ministar u Plenkovićevoj Vladi istaknuo je i kako od ukuptno 55.000 četvornih metara koliko je pretvoreno u građevinsko zemljište, njegova supruga vlasnica 3000 te kako je to zemljište od mora udaljeno 10 kilometara.

‘Moja obitelj nema sredstava za izgradnju, pa smo zemljište prodali’

Nabrojao je i kako su ishodili sve suglasnosti nadležnih tijela i dozvole te istaknuo kako se njegova supruga, kao i ostali kojima je zemljište prenamjenjeno, obvezali općini ustupiti, bez naknade, dio zemljišta koji će biti potreban za izgradnju infrastrukture.

“Budući da moja obitelj nema dovoljno sredstava za izgradnju tri kuće niti smo kreditno sposobni za toliki projekt, navedeno je zemljište moja supruga prodala tvrtki koja je krenula u izgradnju. Rok isplate kupoprodajne cijene je ugovoren na rok od pet godina“, kaže Kušćević.

Dodao je kako se predmetne kuće se grade.

Sve u interesu općine i države

„Nadam se kako će kupac iste skoro staviti u funkciju, iznajmljivati ih i na taj način doprinijeti novim prihodima za općinski i državni proračun te otvoriti koje novo radno mjesto“,pravda se ministar.

„Dakle, radi se o javnom, transparentnom, zakonskom i moralnom postupanju, u skladu s razvojnim strategijama razvoja općine, turizma, gospodarstva i graditeljstva. Ponosan sam što smo tim izmjenama plana stvorili preduvjete za nove turističke kapacitete i rješavanje stambenog pitanja mladim hrvatskim obiteljima.

Sa današnje perspektive, sve bih napravio isto.“, zaključuje ministar