OGLASIO SE I SINČIĆ, NAJAVIO IZBORE U STRANCI: ‘Bunjac i Pernar se bore za novac i moć, prijete i ucjenjuju’

Živi zid se raskolio, a Sinčić kaže kako će stranka odlučiti u kojem će smjeru ići

Suspendirani živozidaš Branimir Bunjac, održao je presicu, a u isto vrijeme Ivan Vilibor Sinčić objavio je izvanredno video priopćenje na Facebooku u kojem je najavio unutarstranačke izbore.

“S obzirom na novonastalu situaciju, gdje su nažalost mojih dvojica najbližih suradnika, gospodin Branimir Bunjac i gospodin Ivan Pernar, napravili ovo što su napravili, i to ne zbog političkog programa i borbe za naše građane, nego, bojim se, zbog novca, moći, koristoljublja i častohleplja, nemam druge opcije nego ići u raščišćavanje situacije. Želim reći da ne želim da me se niti u kojem kontekstu spominje u kontekstu uhljebništva, jer sam se odrekao apsolutno svih privilegija.

Nisam uzeo novac za stan i režije koje je Sabor davao, za odvojeni život, za prijevoz… Mogao sam dobiti i povlašteni kredit a nisam ga uzeo nego tržišni. Odrekao sam se 200 tisuća kuna privilegija i to su principi kojih želim da se apsolutno svi drže, no bojim se da moji kolege nisu. To će se pokazati. Idemo u raščišćavanje situacije u stranci. Kolege koje su ovdje kraj mene trpjele su mjesecima teror, ucjenjivanje i prijetnje od navedene dvojice. Htio bih najaviti: sljedeća tri mjeseca doći će do unutarstranačkih izbora u Živom zidu pa neka stranka odluči u kojem smjeru želi ići, hoće li to biti stranka ucjenjivača, uhljeba, materijalista, klimavaca, oportunista, ili će biti čista, zdrava i onakva za kakvu se zalažem i kakvu od samog početka stvaram i želim stvarati”, poručio je Sinčić.

BUNJAC: ‘Sinčić u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu, stranka je postala privatno vlasništvo Vladimire Palfi’