OGLASIO SE HDZ-ovac KOJI JE DOBIO ‘JEZIKOVE JUHE’ OD JANDROKOVIĆA: ‘Evo zašto sam danas vikao u Saboru’

Nakon što je danas predsjednik Sabora opomenuo HDZ-ovog zastupnika Ivana Ćelića zbog vike i burne reakcije na govor Milorada Pupovca, Ćelić se oglasio i objasnio kako je do svega došlo.

Ćelić je nakon izlaganja SDSS-ova Milorada Pupovca burno reagirao i počeo vikati u Sabornici.



‘Što je ovo, sram vas bilo! Je li ovo demokracija?’, vikao je Ćelić, zbog čega ga je opomenuo Jandroković.

Ćelić se nakon svega oglasio na Facebooku i objasnio zbog čega je burno reagirao.

‘Danas sam emotivno reagirao u Hrvatskom saboru nakon govora g. Milorada Pupovca koji nas je pokušao prosvijetliti i dati pouku o tome kako se Crkva ne smije miješati u politiku. Bilo je perioda kada je Crkva dominirala nad politikom, ali i onih kada je politika (kralj) dominirala nad Crkvom. Ta vremena su iza nas. Ona nisu bila dobra. No, Crkva ima svoje poslanje i danas i s pravom poziva vjernike da slijede socijalni i moralni crkveni nauk. Svatko to može slobodno prihvatiti ili ne prihvatiti.

Više puta sam javno isticao da želim živjeti u Hrvatskoj u kojoj će se svi ugodno osjećati bez obzira na vjersku, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost. I prvi ću stati u zaštitu manjina. Ali, ne pristajem na nametanje “tuđih” stavova kao jedino ispravnih, što je danas proklamirao g. Pupovac. Istinski kršćani trebaju biti na čelu onih koji poštuju ljudska prava. Inače nisu kršćani.

Ne mogu i neću tolerirati da se iz državnog proračuna financira tjednik “Novosti” koji kontinuirano vrijeđa osjećaje vjernika i Katoličku crkvu proziva za “maltretiranje Hrvatske”. To je govor mržnje, to je linija preko koje neću prelaziti! I zato sam ga pitao je li demokracija “rodom luđaka” nazivati kardinala Bozanića i druge javne osobe. Na ovaj način “Novosti” samo potiču mržnju protiv srpske nacionalne manjine, a ja to ne želim i zato sam morao reagirati, makar neprimjereno.

Poštujmo druge i drugačije, ali sve, bez iznimke, pa tako i katolike koji imaju pravo živjeti i djelovati u slobodnoj zemlji pod imenom Hrvatska’, napisao je Ćelić na svom Facebook profilu.