OGLASILI SE KANDIDATI JUTRO NAKON IZBORA: Puljak zahvalio Splitu, Troskot kaže da su postavili temelje zagrebačkog Mosta…

Jučerašnji lokalni izbori u Hrvatskoj donijeli su dosta iznenađenja i uzbuđenja

Nakon jučerašnjeg prvog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj oglasili su se kandidati s porukama i zahvalama. U Zagrebu je pobijedio Tomislav Tomašević koji će se u drugom krugu boriti za mjesto gradonačelnika s Miroslavom Škorom, a u Splitu je neočekivano pobijedio Ivica Puljak koji se jutros na Facebooku zahvalio Splićanima.

Temelji zagrebačkog Mosta

Zvonimir Troskot iz Mosta, koji je u Zagrebu osvojio 4,12 posto glasova, napisao je na Facebooku da su postavili temelje zagrebačkog Mosta.

“Hvala svima koji ste jučer izašli na birališta i posebno hvala vama koji ste tom prilikom zaokružili Most i mene. Most je dobio tri predstavnika u gradskoj skupštini. Imamo i predstavnike u vijećima 13 gradskih četvrti i 67 mjesnih odbora.

Vaš glas neće biti bačen glas. Most je najmlađa opcija u Zagrebu te ćemo naredne četiri godine raditi na tome da opravdamo vaše povjerenje i postanemo najozbiljnija opcija u Zagrebu.

Hvala vam!”, poručio je.

Miletiću je žao što nije uspio u Rijeci

Marin Miletić (Most) je u Rijeci osvojio 11,30% glasova birača. Poručio je da će Most u Rijeci biti ponos Riječana.

“Drage Riječanke i Riječani. Vas gotovo 4500 mi je dalo povjerenje kao kandidatu za riječkog gradonačelnika. Ovaj put to nije bilo dovoljno, postotak je ostao na 11,30. Prvo, žao mi je da nisam uspio i ispričavam se svim svojim glasačima. Žao mi je da nisam uspio motivirati veći broj onih koji ne izlaze na izbore. Sve vas koji ste mi dali povjerenje neću razočarati, u vijeću i u Hrvatskom saboru.

Ono što je dobro da Most u Rijeci nikada nije bio jači. Ušli smo u gradsko vijeće: Petra Mandić, Aleksandar Saša Milaković, Sabina Marov i ja. Borit ćemo se za svakog građanina Rijeke, pazit ćemo na sustav i procese u Gradu, nećemo biti ničiji žetončići i s nama nitko nikada neće upravljati na daljinski. Igrati ćemo presing u borbi za poštenje, protiv korupcije i klijentelizma.

Dragi ljudi, bit ću i dalje glas građana Istre i Kvarnera u Hrvatskom saboru, a moji Riječani će vidjeti da ću i u Saboru i u Gradu braniti uvijek malog čovjeka, boriti se za slobodu, poštenje, obitelj, naše mlade i sportaše. Imamo i jake snage u Županiji, naš Leo Pavela i Josip Katalinić.

Odmarati se neću. Za to ionako postoji vječnost. Nastavljamo graditi strukturu. Jačati Most u Rijeci i u našoj Županiji, raditi sa studentima i mladima. Mladost i ljudi u najboljim godinama su posebno prepoznali našu energiju. Mi ustvari tek počinjemo. Naš put je onaj uski, posut popriličnim trnjem i bačenim kamenjima s jedne i druge strane. Ali, to je dobar put. Ispravan put. Pošten put. Mi hodamo uzdignute glave tim putem, ponosni i čestiti.

Uvjeren sam: ljubav će pobijediti. Ima vas mnogo koji ste to prepoznali u Rijeci. Bit će nas još više… Hvala vam svima dragi ljudi”, napisao je Miletić na Facebooku.

Nika nije razočarana

Nika Fleiss, kandidatkinja za gradonačelnicu Samobora, dobila je 1876 glasova te završila na trećem mjestu. “Prije svega, hvala Vam svima na podršci kroz ovaj period kampanje, na porukama podrške koje stižu i dalje. Nije teško izgubiti jednu bitku kada znaš da si napravio sve da bi pobijedio. Učenje i iskustva na tom putu su već veliki dobitak”, napisala je na Facebooku.

“Iskrene čestitke Petra Škrobot – kandidatkinja za gradonačelnicu Samobora i Fokusu. Nisam ja tužna niti razočarana, dapače, mislim da su građani pokazali da žele promjenu u našem Samoboru i da smo prvi puta nakon dugo godina jako blizu tome. I bila bi sretna kad bi građani dali podršku novoj opciji, mladosti i stručnosti jer vjerujem da među ljudima u Fokusu takvih ima. Ako mi svi zaista iskreno volimo ovaj grad skupit ćemo glave, maknut ega i primit se posla. Ja ću svoju građansku dužnost 30.5. obaviti. Ostajete dobro i zdravi”, poručila je na svojoj Facebook stranici.

