OGLASILA SE ZLATA ĐURĐEVIĆ I POTVRDILA MILANOVIĆEVE TVRDNJE: ‘On je u pravu. Ja sam bila protiv lex Perković’

Zlata Đurđević tvrdi da je bila protiv ‘lex Perković’ te da je Milanović u pravu

Danas je u obraćanju novinarima predsjednik države Zoran Milanović ponovio da je Zlata Đurđević njegova kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda te kazao da će se o njoj morati razgovarati u Saboru. Pri tome je govorio i o “lex Perković” zbog kojega je Đurđević sporna HDZ-u.

“Gospodine Jandrokoviću, Njonjo, vi ste prozvali ženu koja je bila protiv izmjena tog zakona, ona nas je napala”, kazao je i najavio da će se Đurđević tijekom dana očitovati o slučaju “lex Perković”. Međutim, očitovanje još uvijek nije stiglo medijima, ali je Zlata Đurđević za Večernji list kratko potvrdila Milanovićeve navode: “Ja sam bila protiv, Milanović točno govori.”

Nije bila jedini Milanovićev izbor?

Inače, premijer Andrej Plenković je spočitnuo predsjedniku njegov odabir kandidata za Vrhovni sud rekavši kako zna tko je bio njegov prvi izbor. “Bilo bi bolje da kaže profesorici Đurđević tko je bio njegov prvi izbor. Ja znam tko je ta osoba”, rekao je ne želeći otkriti o kome je riječ.

Milanović je odgovorio da je razgovarao s više ljudi, ali da je ona njegov jedini javni izbor. “Ne razumijem to pitanje. Možda prisluškuje. Naravno da ona nije jedina osoba koja udovoljava mojim kriterijima za prijedlog. Neka on kaže ako zna nešto više od mene. Kako je došao do tih podataka, ako ih uopće ima?

Shvaćate li koliko je to zabrinjavajuća poruka nekoga tko kontrolira izvršnu vlast? Što uopće znači to ako je netko drugi bio razmatran? Tko je bio moj prvi izbor, pitajte njega. On je bio moj prvi izbor. Da ga maknemo s mjesta premijera, ali nema uvjeta. Gospodin Plenković je terminalno nesposoban. Ja sam ga štedio godinu dana”, rekao je Milanović.

