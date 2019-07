JAVILA SE ŽENA KOJU JE KUŠČEVIĆ NAPAO: ‘Što ste se okomili na prijana, nit ima vremena, nit zna što sve ima’

Nakon što je Lovro Kuščević jednom Facebook objavom pokušao isprati ljagu sa sebe, počeli su se javljati oni koje je u svojoj ‘obrani’ napao

Ministar uprave Lovro Kuščević jučer je na Facebooku oštro govorio o napadima na sebe, uvjeren da mu sve smještaju lijevi aktivisti. Neke, poput sociologa Srđana Dvornika, koji ga je optužio da mu je oteo zemlju, Kuščević je naveo poimence. No, osim njega, zakačio je i njegovu bivšu suprugu.

“Evo i još jedan prilog na linku od 20. lipnja 2019. kada je izjavu ‘slučajno’ dala ‘Nerežiška’ koja inače živi u Zagrebu i koja je, pazite, govorila kako se ljudi plaše, što za samu nju nije bio slučaj iako u prilogu nije bila potpisana niti imenom što je uobičajena praksa televizijskih kuća. Tko je ta ‘Nerežiška’ – Đurđa Knežević? Politička aktivistica, feministica, osoba koja želi izbaciti vjeronauk iz škola i naravno životna partnerica Srđana Dvornika. Sjetite se što sam rekao, napadaju me lijevi aktivisti! Dok me ovakvi napadaju znam da sam na pravom putu!!!!! I naravno da nisam ja cilj već sredstvo, oni nisu organizatori već oruđe, a cilj je ono što nisu uspjeli 1990-ih sve uz pomoć Soroševog novca. Ovo su sve neoborive činjenice!”, piše Kuščević u jučerašnjoj objavi, referirajući se na Đurđu Knežević.

‘Sve je reka istinu’

Danas se, naravno, na Facebooku oglasila i Đurđa Knežević, koja je dala zanimljivo viđenje o Kuščevićevoj aferi i njegovu ispadu, ali i napomenula kako s Dvornikom desetljećima nije u braku.

“Šta ste se okomili na prijana Lovru, sve je reka istinu. Politička sam aktivistica, feministica, silno želim da vjeronauk ode iz škola (dapače, da ga uopće nema). Poznaje me prijo. Jedino tamo gdje počinje njegov ministarski resor, uprava, tu stvari standardno škripe. Ja jesam nerežiška, koja živi u Nerežišćima i to već deset godina, tu mi je adresa, stalno boravište, tu glasujem, plaćam porez… to bi mu mogao šapnuti njegov mini načelnik a i u Državnoj upravi tako piše. Također, životna partnerica sa onim soroševcem Dvornikom nisam već desetljećima i o tome sve piše, prijavila sam, u onom katastru, pardon, nekom registru, državnom vragu i sotoni, da smo u miru i ljubavi razvedeni. Ali ko će još prijavljivati promjene izmjena ovoga i onoga pa još i upisivat u katastre, registre… razumite Lovru, nit ima vremena, nit zna šta sve ima”, napisala je Knežević.

