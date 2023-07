Gradonačelnik Splita Ivica Puljak izvijestio je u petak da je Maja Đerek suspendirana s mjesta pročelnice za gradsku imovinu do odluke Službeničkog suda u Splitu, jer je, tvrdi, napravila udar na instituciju gradonačelnika.

O svemu se u subotu priopćenjem oglasila i Maja Đerek, koje prenosimo u cijelosti.

'Nisam previše iznenađena'

“Nakon jednog petka i napada na moj dom i obitelj, došao je drugi petak i napad na moj rad u gradskoj upravi i egzistenciju. Očito su prijeteće najave, o kojima sam ranije obavijestila javnost, bile pomno isplanirane i usklađene.

Dok su kod prvog napada nalogodavci prilično očiti jer su to njihove standardne metode, mnogi su se iznenadili izvršiteljem drugog napada. Međutim, sada mogu otvoreno reći da osobno nisam previše iznenađena.

Jučer smo imali prilike čuti prilično iznenađujuće riječi g. Ivice Puljka o mojem radu sa zaključkom da jedino što zaslužujem je – otkaz. Žalosti da g. Puljak nije našao shodnim takvu odluku mi priopćiti oči u oči nego preko TV ekrana iako je prije samo dva tjedna tvrdio – citiram: “Gospođa Đerek vrlo predano, savjesno i zakonito radi svoj posao”.

Međutim, u samo dva tjedna sam postala “greška”, “teret” pa čak i “udar” na demokraciju. Postavlja se logičko pitanje – kako je moguća takva brza promjena mišljenja?

PR stručnjak ključna figura Splita

Da bi dobili odgovor na to pitanje potrebno je poznavati stvarni način funkcioniranja sustava kojeg formalno vodi g. Ivica Puljak. Naime, u tom sustavu na vrhu, idejom i riječima, nije g. Puljak nego njegov osobni PR savjetnik – Jurica Galešić. Osobno sam svjedočila kako Jurica Galešić formira ideje, mišljenje i riječi g. Puljku te s vremenom shvatila kako je upravo on ključna figura Splita – PR stručnjak.

Inače, radi se o čovjeku koji je godinama radio PR i savjetovao Silvana Hrelju, “žetončinu” kako sam sebe naziva, te javno branio izglasavanje proračuna vlade Andreja Plenkovića. Čovjek takve biografije i sa suradnjom s HDZ-om, nažalost, stoji iza svih odluka i riječi Ivice Puljka.

Upravo mi je Jurica Galešić sredinom ožujka izjavio kako će me medijski diskreditirati, etiketirati kao osobu s kojom nitko ne može surađivati, a na način da Ivici Puljku to pričini najmanju političku štetu te pustiti svakakve laži o meni osobno. Sve to samo iz razloga jer sam tada pisanim putem obavijestila nadređene o zatečenom nezakonitom kaosu i kako se ne poduzimaju mjere da se isprave stvari.

Vjerojatno je Juricu Galešića dodatno iritiralo moje konstantno odbijanje političkog angažmana i inzistiranje da njegov PR ne može voditi moj odjel i struku, a o čemu sam i pisanim putem dostavila očitovanje.

'Radila sam u nenormalnim uvjetima'

Iako sam od tog dana u ožujku znala da je sve oko g. Puljka bila obmana nisam željela iznevjeriti ni sebe, a ni brojne građane koji su mi davali ogromnu podršku na novom radnom mjestu. Radila sam u potpuno nenormalnim radnim i medijskim uvjetima, trpilo je zdravlje i obitelj, ali nisam htjela iznevjeriti građane i sebe dok ne dokažem da se može drugačije i da se rezultati uz volju mogu ostvariti.

Međutim, došlo je vrijeme da se jasno obznane stvari koje su prethodile jučerašnjoj konferenciji za medije, ali i da se razjasne izrečene neistine i manipulacije koje su trebale, po Jurici Galešiću, obrazložiti moj hitni otkaz. Za sve navedeno postoje pisani trag i dokazi te se može dodatno provjeriti.

Kadrovski stavovi i izmjene pravilnika

Gradonačelnik i njegov zamjenik Ivošević pokazuju elementarno nepoznavanje prava i proceduru donošenja općih akata, zaobilazeći time javno savjetovanje, glas građana koji su ih izabrali, a nakon toga nadležnost Gradskog vijeća. Važeći Pravilnik o davanju stanova u najam donesen je, prije mog dolaska, BEZ sudjelovanja javnosti i uz zaobilaženje rasprave na gradskom vijeću.

Da stvar bude još gora, u donošenju istog Pravilnika je sudjelovao g. Ivošević koji je bio u sukobu interesa jer mu je otac u kadrovskom stanu. Upravo iz tog razloga i kroničnog nedostatka stanova za najpotrebitije obitelji s Liste prvenstva sam osobno predložila, sukladno svojim zakonskim ovlastima, novu Odluku uz savjetovanje s javnosti i raspravu pred Gradskim vijećem.

Jedini udar na demokraciju i funkcioniranje grada su izvršili gradonačelnik Puljak i zamjenik Ivošević sprečavanjem stručnih službi da daju prijedloge općeg akta, sprečavajući glas javnosti koja ih je izabrala na savjetovanju te zaobilaženje nadležnosti Gradskog vijeća za donošenje općih akata. Indikativno je da sam u ta tri tjedna jedinu gradonačelnikovu reakciju dobila – kada sam, u svojoj nadležnosti, predložila ukidanje kadrovskih stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja najpotrebitijih s Liste prvenstva.

Dakle, nakon najave dodjele čak 34 smještajne jedinice ili stana za najpotrebitije obitelji i osobe te prijedloga da se fond socijalnih stanova poveća, kroz savjetovanje javnosti i Gradsko vijeće, gradonačelnik naprasno smjenjuje nadležnu pročelnicu koja sve to predlaže i sebe proglašava “socijalno osjetljivim”!? Da stvar bude još gora predloženo proglašava – “populizmom”.

Prijedlog o ukidanju kadrovskih stanova s obrazloženjem poslan je gradonačelniku pisanim putem tako da je apsolutna neistina kako je gradonačelnik o svemu saznao iz medija, a medijima sam (na upit) odgovorila uz znanje nadležne PR službe grada. Dakle, opet neistina o samovoljnom istupanju u javnost. Laž je da sam odbila dostaviti spis

Službeno postupanje oko gradskog stana obitelji Rakić

Prvi osvrt gradonačelnika Puljka na navedeni slučaj se dogodio tek nakon mog prijedloga za ukidanje kadrovskih stanova. Dakle, do tog trenutka nije bilo baš nikakve primjedbe (usmene ili pismene) od strane gradonačelnika.

Nakon prijedloga ukidanja kadrovskih stanova, gradonačelnik se očituje da je u predmetu bilo “manjkavosti” te da je potrebno napraviti “dubinsku reviziju”. Time gradonačelnik ponovno pokazuje nepoznavanje prava i Pravilnika (koji je predložio njegov zamjenik Ivošević) jer niti se želio informirati , a očito i nije znao da je revizija već ranije napravljena od strane višečlanog povjerenstva -kolega diplomiranih pravnika.

Da stvar bude gora, nakon toga traži navedeni spis na ponovnu reviziju od strane osoba koje ni po jednom aktu grada nisu nadležne za reviziju, a po zanimanju su informatičar i ekonomist.

Kada sam službenim putem zatražila obrazloženje o pravnom temelju takve revizije zamjenik Ivošević žurno dostavlja novinarima na objavu da sam “odbila dostaviti spis”. Traženje pravnog obrazloženja i temelja za postupanje nije odbijanje da se dostavi spis, kako se želi maliciozno i pravno laički podmetnuti.

Dakle, laž je da sam odbila dostaviti spis. Nažalost, od samog početka rada kao pročelnice svakodnevno sam svjedočila pravnom neznanju i uplitanju u moj resor od strane g. Ivoševića te sam o tome pisanim putem obavještavala nadređene. Ništa nije učinjeno po tom pitanju, a odluke g. Ivoševića i njegove resorne pročelnice Grgić i dalje učestalo padaju na sudovima zbog čega Grad trpi štetu.

Bez obzira što g. Puljak očito čak i moje bolovanje želi iskoristiti da me se ušutka, sutra ćemo razjasniti i neke stvari oko slučaja Noštromo i Small Mall te slučaju kazni za kanalizaciju u Vila Dalmaciji, kako se štite HDZ i Kerumovi kadrovi u gradskoj upravi te o potrebi da se cenzurira pročelnike iako je njihova zakonska dužnost odgovarati na upite javnosti. Zahvaljujem na brojnim medijskim upitima te ću uskoro odgovoriti na sve vaše upite.

Indikativna je nedavna fotografija opuštenog razgovora g. Ivice Puljka i Dragana Primorca, bivšeg HDZ-ovog ministra i otkupitelja kadrovskog stana po smiješnoj cijeni, dok se grad muči sa smještajem osoba s teškim invaliditetom upravo zato jer su kadrovski stanovi rasprodavani “zaslužnima” poput Dragana Primorca. Nedugo nakon fotografije g. Puljak tvrdi kako ne želi da niti jedan građanin pati zbog odluke jedne službenice.

Molim da HDZ, HGS i Slobodna Dalmacija ne staju u moju tobožnju obranu. Oni su dobili novog saveznika, ma koliko god se trudili to sakriti i obmanuti javnost. Ostaje za vidjeti što će ta suradnja još realizirati”, navodi na kraju Đerek u priopćenju.