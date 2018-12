POLICAJKA KOJU VEĆ GODINAMA VULGARNO VRIJEĐAJU ZBOG BEĆARCA BRANIMIRU ODASLALA PORUKU: Evo što mu je rekla

I ona i načelnik policije ističu kako je isprika bećara sve što žele

“Da vratim vrijeme i ponovno slušam kako mi pjevaju vulgarni bećarac, sve bih isto napravila. I svi bi policijski službenici, kad bi se našli u sličnoj situaciji, trebali odreagirati. Glava nam je u torbi svaki dan, takav je posao, a i oni koji nas zasipaju neugodnim komentarima, možda će nas sutra trebati. Da nisam prijavila Branimira Čolakovića, poslala bih poruku kako je dopušteno govoriti ružne riječi službenim osobama, ili bilo kome na javnome mjestu”, komentira za Večernji list svoju ispovijest 32-godišnja Marija Iličić, policajka PP Belišće i majka dviju djevojčica, šestogodišnjih blizanki.

Tri godine trpi razne uvrede

No nakon što je policijska postaja prijavila bećara, počela je prava hajka na nju. “Javnost je, nažalost, sve pogrešno shvatila, jer im je to tako prezentirao Čolaković, a ja, kao policijska službenica, nisam smjela istupati u javnosti. Prijavila sam ga jer je to bio jedini pravi izbor. Nitko nema pravo vrijeđati i dovoditi u neugodnu situaciju službenu osobu na javnom mjestu dok obavlja dužnost. Takav je zakon, a ja sam ga samo provodila”, ističe te detaljno opisuje događaj.

“Jedna je to od rijetkih situacija gdje sam sama kao policijski službenik. Stajala sam na raskrižju, kolega je bio nekoliko stotina metara dalje, na glavnoj cesti”, opisuje, dodajući kako ju je Čolaković pogledao i onda počastio masnijim bećarcem.

‘Je l’ to na moj račun?’

“Poznanik koji je stajao do mene isto je to čuo i prokomentirao: “Samo ti pjevaj, vidjet ćeš u prometu!” Pitala sam Branimira, kojemu tada nisam znala ime: “Je l’ to na moj račun”, a on je otpjevao dalje: “Što j’ u pjesmi to se pjevat’ smije, lud bi bio tko bi zamjerio”. Članovi njegove skupine su ga pogledali, uvjerena sam, pomalo u čudu. Neke od njih i poznajem. Nitko ga nije slijedio, sve je potpuno sam otpjevao, od početka do kraja”, kaže policajka.

Kada je kolega došao po nju ispričala mu je što se dogodilo. ” Ispričala sam to i šefu smjene, brzo se po postaji saznalo, i postaja je dalje učinila svoje”, kaže. Načelnik njene postaje ima za nju jedino riječi hvale.

Ovo nije suđenje ni bećarcu ni slavonskoj tradiciji

“Dajemo joj punu podršku, tako bi trebao postupiti svaki policajac, bez razmišljanja, i neovisno o spolu. Jer, ovo nije suđenje bećarcu, nije hajka na slavonsku tradiciju i kulturu, već prekršaj jednoga čovjeka koji u tom trenutku, vjerujem, nije razmišljao o svojem postupku, a na kraju nema snage priznati grešku”, govori načelnik Mandić. A da se Branimir ispriča, jedino je što Marija priželjkuje.

“Neka bude pravi bećar pa prizna i javno se ispriča, to je najmanje što bi mogao napraviti”, zaključuje policajka koja je javno istupila jer je, naglašava, u moru negativnosti, htjela na koncu poslati pozitivnu poruku.