U subotu je oko 12:10 sati u središtu Splita odjeknula snažna eksplozija. U restoranu Mexican food u Čulića dvorima eksplodirao je plin.

Vidno potresena, Inga Kelez, majka vlasnika ugostiteljskog objekta, za medije je izjavila: "Jutros je stigao plin, odmah se činilo da s jednom bocom nešto nije u redu. Zvali su dostavljača plina, prijavili mu to, a oni su telefonski dali uputstva kako će promijeniti taj gornji dio. I kad je to radio, boca je eksplodirala. Vidjelo se da boca nije u redu. I kod promjene, došlo je do eksplzije", objasnila je.

Podsjetimo, policija je vrlo brzo nakon nesreće objavila i priopćenje.

"Danas, oko 12:10 sati zaprimili smo informaciju da je ugostiteljskom objektu u Splitu, Čulića dvori, došlo do eksplozije najvjerojatnije plinske boce. Dvije osobe koje su se nalazile u ugostiteljskom objektu prevezene su u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Zagrebačka ulica je zatvorena za promet od križanja s Držićevom do Manuške poljana. Vatrogasci i policija su na terenu", kratko su javili iz policije.

Prolaznici koji su se u trenutku nesreće zatekli u blizini, još uvijek ne mogu doći k sebi.

"Nas trojica smo sjedili u kafiću kad je to roknulo…Ja sam dotrčao i ugledao momka kojeg je eksplozija izbacila kroz vrata restorana. Ležao je na dasci s krhotinama po sebi. Pitao sam ga kako je. Odgovorio je da je dobro, ali da ne čuje. Ovi viču 'zovi prvu pomoć', ja zovem 112 - zauzeto. Ja unutra, više nije bilo nikoga. Jedan je bio vanka cijeli od spize, u eksploziji ga poklopila teća s hranom", prepričao je šokirani Splićanin za Dalmatinski portal.